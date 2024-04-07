"Смута" получила второй патч

Студия Cyberia Nova выпустила второе обновление для российской RPG «Смута». Апдейт устранил баги в нескольких квестах и исправил работу некоторых механик.
С полным описанием изменений можно ознакомиться в официальной группе игры во «ВКонтакте». Разработчики уже занимаются решением других актуальных проблем, в том числе приводящих к вылету при запуске. Авторы отмечают, что в ряде случаев последнюю неполадку можно устранить, обновив Windows 10 до версии 22H2.
Некоторые исправления:
- Устранена проблема, из-за которой персонажу не начислялся опыт за убийство противника с помощью эффекта кровотечения;
- Исправлен баг, блокировавший прохождение миссии «Спасение стрельцов» при убийстве врага в лагере издалека;
- Исправлена ошибка, из-за которой цепочка квестов не продолжалась после победы над людоедами и общения с Иринархом в задании «Ярославские бандиты»;
- Устранен баг, из-за которого диалог с Микиткой в квесте «Помощь Григорию» не начинался автоматически, если подъехать верхом на лошади;
- Исправлена ошибка, препятствовавшая прохождению миссии «Конфликты у стрельцов» при выполнении ее ночью;
- Устранена проблема, возникавшая при использовании образа царедворца. Ранее прохождение блокировалось на стадии квеста «Конфликты у стрельцов», если геймеры приходили в этом облике в лагерь дезертиров;
- Улучшена скорость установки игры и обновлений.
Первый патч для «Смуты» вышел 5 апреля 2024 года. Авторы устранили часть технических неполадок, в том числе связанных с автоматическими сохранениями.
Подожду еще патчей, а там и игру посмотрю.
Кстати, интересная вещь. Эта игра одного порядка с плохими нашими фильмами типа Викинга, но большой плюс, что её таки можно патчить и дорабатывать, а фильмы нет.
Без поддержки авторских модификаций это все не более чем попытка заткнуть пару дыр в дуршлаке
Да кто для неё моды делать будет? Не Скайрим же.
Нюд моды есть наверняка даже на тетрис
Не уверен, что я хочу нюд-моды на ГГ Смуты или Клима Жукова. O_O
Спрос рождает предложение) жди кто то да сделает)
Хочу отдать должное разработчикам, что они хотя бы пытаются довести свой продукт до играбельного состояния. Хотя бы идут не по стопам якутов, которые сделали и слили The Day Before.
тем более сингл, а не онлайн
У меня Ноутбук MSI GF76 Katana Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i5-11400H, ядра: 6 х 2.7 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 для ноутбуков 4 ГБ - на низких настройках 30 ФПС, если сравнивать с Horizon: Forbidden West (на высоких 25-30 фпс)
Интересно,смута переплюнет по количеству патчей BG3
там нет столько контента чтобы патчить его каждую неделю хотя можно и новые подкидывать после каждого патча...
Смута как минимум лучше всяких там "Старфилдов" за 200 миллионов баксов. Поэтому я не понимаю, как можно так сильно разочароваться Смутой, что аж выкатить на номинацию "худшая игра разочарование года". Это смешно. Кругом полно игр гораздо хуже. И эти игры хуже сделаны за сотни миллионов баксов, в отличие от Смуты.
Лично у меня никаких разочарований нет. Смута это крепкий середняк, основные проблемы которого не критичны и в принципе легко правятся патчами. Главное здесь, чтоб разрабы не забросили патчи делать. Ситуация со Смутой примерно такая же, какой была ситуация с Ведьмак 2 на релизе давным-давно. Ничего страшного здесь нет. Просто Смута середняк. А разочароваться можно только в том случае, если ты ждал от Смуты шедевра уровня RDR2 минимум. Но твои ожидания твои проблемы. В здравом уме ждать от Смуты шедевра априори глупо. Я ждал середняка. Я получил этого самого середняка. Я доволен Смутой.
Здорово. Больше жду оптимизацию под средние видеокарты. У меня 4060 и я боюсь пока включать игру)
Генерация кадров присутствует
В банишерс поиграйте) этот кринж можно не патчить, вряд ли в патче починят боевку, сюжет, озвучку , анимации лиц, крч игру ещё года 2 нужно было делать и озвучку можно было сделать у студии гейм войс которые за хогварст взяли 2 миллиона, тут видимо из 500 млн ушло 300 тыс на озвучку учитывая качество озвучки..
Сегодня допрошёл, на топовом железе, x5950 и 4080 а вот на машинах средних наверно лучше патчей подождать. Хотелось бы ещё dlc увидить.
Лет через 7-10, это будет культовая игра и на ПГ будут комменты в духе - а вот раньше игры наши делали! С душой,не то,что сейчас!;))
Как там дела с Корсарами 3, Лада рейсинг клаб или 3ими Дальнобойщиками. Стали культовыми и помнит о них хоть кто-то?
Такое может случиться только по одной причине: если через 7-10 лет игры станут совсем паршивыми.
ведь через семб лет начнут делать качественные тривряяд....
уж лучше пойти кадзиму попинать с нормусом
да, ты. я только сейчас про все это услышал
С душой делались игры очень давно.Вспомни Макс Пейна,Диабло 2,Принц Персии и тд.Через 7-10 лет не будут вспоминать нынешний шлак.Вот за последние 7 лет,мало что вышло хорошее.
интересно когда они позорица перестанут
Молодцы разработчики. Оперативно работают. А главное не забросили после релиза и действительно работают над патчами. Это круто! Годик другой, а там глядишь, после всех патчей Смута конфеткой станет, как когда-то неиграбельный в день релиза Ведьмак 2 стал ачешуенной игрой спустя год-полтора патчей.
В Смуте меня очень порадовали качественные длительные диалоги. Вчера весь вечер в Смуту с удовольствием играл. Всё как я люблю видеть обычно в японских играх, к удивлению, я увидел тоже самое в Смуте в плане диалогов. Это прекрасно, честно говоря. Когда персонажи реально общаются, а не просто вкратце инфу по заданию выдают, тогда они выглядят гораздо более живыми людьми. Качество диалогов высокое. Но я понимаю, почему некоторые устают с такого. Нынче поколение такое, которое вечно куда-то торопится. Им всё быстро подавай! А тут в Смуте вдруг всё подают с чувством, с толком, с расстановкой. Неудивительно, что есть недовольные таким подходом. А я такое очень люблю. Разрабам моё почтение.
Впрочем, если сравнить количество диалогов Смуты с какой-нибудь там Персоной 5 или даже с легендарной серией ролевых игр The Legend of Heroes, тогда диалогов в Смуте не так уж и много окажется. Люди, которые жалуются на количество диалогов, походу просто никогда не видели игры, в которых диалогов действительно много и понятия не имеют, что значит МНОГО. Я всё сказал. Точка.