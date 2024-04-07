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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.8 1 176 оценок

"Смута" получила второй патч

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova выпустила второе обновление для российской RPG «Смута». Апдейт устранил баги в нескольких квестах и исправил работу некоторых механик.

С полным описанием изменений можно ознакомиться в официальной группе игры во «ВКонтакте». Разработчики уже занимаются решением других актуальных проблем, в том числе приводящих к вылету при запуске. Авторы отмечают, что в ряде случаев последнюю неполадку можно устранить, обновив Windows 10 до версии 22H2.

Некоторые исправления:

  • Устранена проблема, из-за которой персонажу не начислялся опыт за убийство противника с помощью эффекта кровотечения;
  • Исправлен баг, блокировавший прохождение миссии «Спасение стрельцов» при убийстве врага в лагере издалека;
  • Исправлена ошибка, из-за которой цепочка квестов не продолжалась после победы над людоедами и общения с Иринархом в задании «Ярославские бандиты»;
  • Устранен баг, из-за которого диалог с Микиткой в квесте «Помощь Григорию» не начинался автоматически, если подъехать верхом на лошади;
  • Исправлена ошибка, препятствовавшая прохождению миссии «Конфликты у стрельцов» при выполнении ее ночью;
  • Устранена проблема, возникавшая при использовании образа царедворца. Ранее прохождение блокировалось на стадии квеста «Конфликты у стрельцов», если геймеры приходили в этом облике в лагерь дезертиров;
  • Улучшена скорость установки игры и обновлений.

Первый патч для «Смуты» вышел 5 апреля 2024 года. Авторы устранили часть технических неполадок, в том числе связанных с автоматическими сохранениями.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Etomisbratomnassali

Подожду еще патчей, а там и игру посмотрю.

6
Кей Овальд

Кстати, интересная вещь. Эта игра одного порядка с плохими нашими фильмами типа Викинга, но большой плюс, что её таки можно патчить и дорабатывать, а фильмы нет.

2
da2dy

Без поддержки авторских модификаций это все не более чем попытка заткнуть пару дыр в дуршлаке

1
Кей Овальд da2dy

Да кто для неё моды делать будет? Не Скайрим же.

0
-zotik- Кей Овальд

Нюд моды есть наверняка даже на тетрис

0
Кей Овальд -zotik-

Не уверен, что я хочу нюд-моды на ГГ Смуты или Клима Жукова. O_O

0
-zotik- Кей Овальд

Спрос рождает предложение) жди кто то да сделает)

0
Алан Битаров

Хочу отдать должное разработчикам, что они хотя бы пытаются довести свой продукт до играбельного состояния. Хотя бы идут не по стопам якутов, которые сделали и слили The Day Before.

1
Rorschach93

тем более сингл, а не онлайн

0
Flint7707

У меня Ноутбук MSI GF76 Katana Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i5-11400H, ядра: 6 х 2.7 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 для ноутбуков 4 ГБ - на низких настройках 30 ФПС, если сравнивать с Horizon: Forbidden West (на высоких 25-30 фпс)

1
Bassota277

Интересно,смута переплюнет по количеству патчей BG3

0
Alex40001

там нет столько контента чтобы патчить его каждую неделю хотя можно и новые подкидывать после каждого патча...

0
Комментарий удален
Janekste

Смута как минимум лучше всяких там "Старфилдов" за 200 миллионов баксов. Поэтому я не понимаю, как можно так сильно разочароваться Смутой, что аж выкатить на номинацию "худшая игра разочарование года". Это смешно. Кругом полно игр гораздо хуже. И эти игры хуже сделаны за сотни миллионов баксов, в отличие от Смуты.

Лично у меня никаких разочарований нет. Смута это крепкий середняк, основные проблемы которого не критичны и в принципе легко правятся патчами. Главное здесь, чтоб разрабы не забросили патчи делать. Ситуация со Смутой примерно такая же, какой была ситуация с Ведьмак 2 на релизе давным-давно. Ничего страшного здесь нет. Просто Смута середняк. А разочароваться можно только в том случае, если ты ждал от Смуты шедевра уровня RDR2 минимум. Но твои ожидания твои проблемы. В здравом уме ждать от Смуты шедевра априори глупо. Я ждал середняка. Я получил этого самого середняка. Я доволен Смутой.

2
ЮрийSport

Здорово. Больше жду оптимизацию под средние видеокарты. У меня 4060 и я боюсь пока включать игру)

0
SergeK69

Генерация кадров присутствует

0
RickeyIMBA

В банишерс поиграйте) этот кринж можно не патчить, вряд ли в патче починят боевку, сюжет, озвучку , анимации лиц, крч игру ещё года 2 нужно было делать и озвучку можно было сделать у студии гейм войс которые за хогварст взяли 2 миллиона, тут видимо из 500 млн ушло 300 тыс на озвучку учитывая качество озвучки..

0
dexxxx123

Сегодня допрошёл, на топовом железе, x5950 и 4080 а вот на машинах средних наверно лучше патчей подождать. Хотелось бы ещё dlc увидить.

0
Lvinomord

Лет через 7-10, это будет культовая игра и на ПГ будут комменты в духе - а вот раньше игры наши делали! С душой,не то,что сейчас!;))

-1
da2dy

Как там дела с Корсарами 3, Лада рейсинг клаб или 3ими Дальнобойщиками. Стали культовыми и помнит о них хоть кто-то?

-1
FlakyZacharias

Такое может случиться только по одной причине: если через 7-10 лет игры станут совсем паршивыми.

0
Alex40001

ведь через семб лет начнут делать качественные тривряяд....

уж лучше пойти кадзиму попинать с нормусом

0
Alex40001 da2dy

да, ты. я только сейчас про все это услышал

0
zxJordanzx

С душой делались игры очень давно.Вспомни Макс Пейна,Диабло 2,Принц Персии и тд.Через 7-10 лет не будут вспоминать нынешний шлак.Вот за последние 7 лет,мало что вышло хорошее.

0
hipard

интересно когда они позорица перестанут

-1
Janekste

Молодцы разработчики. Оперативно работают. А главное не забросили после релиза и действительно работают над патчами. Это круто! Годик другой, а там глядишь, после всех патчей Смута конфеткой станет, как когда-то неиграбельный в день релиза Ведьмак 2 стал ачешуенной игрой спустя год-полтора патчей.

В Смуте меня очень порадовали качественные длительные диалоги. Вчера весь вечер в Смуту с удовольствием играл. Всё как я люблю видеть обычно в японских играх, к удивлению, я увидел тоже самое в Смуте в плане диалогов. Это прекрасно, честно говоря. Когда персонажи реально общаются, а не просто вкратце инфу по заданию выдают, тогда они выглядят гораздо более живыми людьми. Качество диалогов высокое. Но я понимаю, почему некоторые устают с такого. Нынче поколение такое, которое вечно куда-то торопится. Им всё быстро подавай! А тут в Смуте вдруг всё подают с чувством, с толком, с расстановкой. Неудивительно, что есть недовольные таким подходом. А я такое очень люблю. Разрабам моё почтение.

Впрочем, если сравнить количество диалогов Смуты с какой-нибудь там Персоной 5 или даже с легендарной серией ролевых игр The Legend of Heroes, тогда диалогов в Смуте не так уж и много окажется. Люди, которые жалуются на количество диалогов, походу просто никогда не видели игры, в которых диалогов действительно много и понятия не имеют, что значит МНОГО. Я всё сказал. Точка.

-7