"Смуту" и ее обучающие модули скачали более миллиона раз

Отечественную ролевую игру «Смута» и ее виртуальные учебники скачали более миллиона раз с момента релиза в апреле 2024 года. Cyberia Nova сообщила, что в это количество не входят установки в компьютерных клубах.

Разработчики отметили, что на разные версии «Смутного времени» про виртуальные прогулки по древним Москве, Белгороду, Ярославлю и Нижнему Новгороду пришлось «очень значимое количество скачиваний». Впрочем, точные данные о загрузках основной версии игры неизвестны.

«Смута — это целый мир, мы продолжим работу над игрой, будем делать ее еще более качественной, привлекательной и захватывающей как для новой аудитории, так и для тех, кто уже прошел ее от начала и до конца», — заявили в Cyberia Nova.

Достижение миллиона загрузок важно для получения государственного финансирования. Глава компании выразил благодарность Институту развития интернета за поддержку проекта.

В будущем разработчики планируют расширить серию бесплатных учебников и продолжить сюжет игры. Уже анонсирована визуальная новелла «Смута. Зов сердца».