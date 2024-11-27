"Смуту" и ее обучающие модули скачали более миллиона раз

Отечественную ролевую игру «Смута» и ее виртуальные учебники скачали более миллиона раз с момента релиза в апреле 2024 года. Cyberia Nova сообщила, что в это количество не входят установки в компьютерных клубах.
Разработчики отметили, что на разные версии «Смутного времени» про виртуальные прогулки по древним Москве, Белгороду, Ярославлю и Нижнему Новгороду пришлось «очень значимое количество скачиваний». Впрочем, точные данные о загрузках основной версии игры неизвестны.
«Смута — это целый мир, мы продолжим работу над игрой, будем делать ее еще более качественной, привлекательной и захватывающей как для новой аудитории, так и для тех, кто уже прошел ее от начала и до конца», — заявили в Cyberia Nova.
Достижение миллиона загрузок важно для получения государственного финансирования. Глава компании выразил благодарность Институту развития интернета за поддержку проекта.
В будущем разработчики планируют расширить серию бесплатных учебников и продолжить сюжет игры. Уже анонсирована визуальная новелла «Смута. Зов сердца».
кипелов?
Он же этот микрофон ко рут своему подносит. Короче, тут всё по Фрейду...
Так бы сразу и сказали, что это было учебное пособие, а то придумали - "игра равная хитам", никто б от проекта ничего бы и не ждал, и разочарований бы небыло.
ничего удивительного, обучающие модули в разы лучше самой игры
По мнению редакторов и блогеров пегача эта игра теперь где-то на уровне киберпанк 2077. У него была около 6 оценка, у смуты 4.5. С озвучкой и модулями походу уже догнала кп.
Наверное сами накачали
"смута это целый мир распила где живут мелкие карлики и потирают свои ручонки как бы им еще че попилить"
Ну вы поняли