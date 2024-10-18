Анонсирована визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

Студия «Много Много Игр» анонсировала новую визуальную новеллу «Смута: Зов сердца» для мобильных устройств. В этой истории игроки встретятся с героями прошлого, среди которых уже знакомые Юрий Милославский и казак Кирша.

Игрокам предстоит окунуться в интерактивное приключение, где каждый выбор будет определять дальнейшее развитие событий и судьбы героев.

Смута: Зов сердца выйдет этой осенью и будет доступна как для пользователей Android, так и iPhone.