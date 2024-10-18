Анонсирована визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

Студия «Много Много Игр» анонсировала новую визуальную новеллу «Смута: Зов сердца» для мобильных устройств. В этой истории игроки встретятся с героями прошлого, среди которых уже знакомые Юрий Милославский и казак Кирша.
Игрокам предстоит окунуться в интерактивное приключение, где каждый выбор будет определять дальнейшее развитие событий и судьбы героев.
Смута: Зов сердца выйдет этой осенью и будет доступна как для пользователей Android, так и iPhone.
А вселенная то расширяется. Скоро увидим сериал с Бортич и Петровым;)
И на это выделили ещё 100 миллинов рублей?
А смысл? о.О"
Ну так надо вначале и делать было визуальную новеллу, нах открытый мир или полуоткрытый ,когда он мертвый и пустой))))))
Эти недо игроделы не угомонятся все
срань
Какой же кринж.
Какая Смутная новелла получится.
Играйте на здоровье
Ещё одна визуальная новелла
Если они вдохновлялись "русы не против ящерок", может выйти годнота
Игра, полностью созданная нейросетью?