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Смута: Зов сердца 2025 г.
Адвенчура, Условно-бесплатная
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Анонсирована визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

RedDay13
Новости

Студия «Много Много Игр» анонсировала новую визуальную новеллу «Смута: Зов сердца» для мобильных устройств. В этой истории игроки встретятся с героями прошлого, среди которых уже знакомые Юрий Милославский и казак Кирша.

Игрокам предстоит окунуться в интерактивное приключение, где каждый выбор будет определять дальнейшее развитие событий и судьбы героев.

Смута: Зов сердца выйдет этой осенью и будет доступна как для пользователей Android, так и iPhone.

-14
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Lvinomord

А вселенная то расширяется. Скоро увидим сериал с Бортич и Петровым;)

3
Real Slim Shady

И на это выделили ещё 100 миллинов рублей?

2
ComprehensiveWestin

А смысл? о.О"

1
Денис Сидоров 5

Ну так надо вначале и делать было визуальную новеллу, нах открытый мир или полуоткрытый ,когда он мертвый и пустой))))))

0
Veidrd1968

Эти недо игроделы не угомонятся все

0
csander2025

срань

0
Избранный Иноса

Какой же кринж.

-1
Алекс Рейлор

Какая Смутная новелла получится.

-1
KleptomaniacalAlbert

Играйте на здоровье

-1
Gelyr

Ещё одна визуальная новелла

-1
SharpDuke

Если они вдохновлялись "русы не против ящерок", может выйти годнота

-1
Кей Овальд

Игра, полностью созданная нейросетью?

-2