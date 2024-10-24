Sniper Elite: Resistance выйдет в конце января 2025 года

Rebellion сегодня объявила, что Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года и теперь доступна для предварительного заказа. Sniper Elite: Resistance выйдет в первый день Game Pass и будет доступна как в цифровом формате, так и на физических носителях на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4, Windows PC и PC в Steam и Epic Games Store.

Геймеры, оформившие предварительный заказ Sniper Elite: Resistance, получат бонусную новую миссию кампании Target Führer, дополнительный скин для оружия и мощную винтовку Karabiner 98. Помимо бонусов, включенных в Standard Edition, предварительный заказ Deluxe Edition также предоставит поклонникам классический пистолет M1911 и доступ к игре на два дня раньше.

В Sniper Elite: Resistance Гарри Хоукер, агент Управления специальных операций (SOE), впервые в серии берет на себя ведущую роль, обнаружив новое коварное оружие Wunderwaffe — нечто настолько мощное, что оно гарантирует нацистам победу в войне. Эта новая отдельная история идет параллельно событиям Sniper Elite 5 и обращает внимание на скрытую войну, вдали от линии фронта, глубоко в сердце оккупированной Франции.