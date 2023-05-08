Новый трейлер вайфу-шутера Snowbreak: Containment и подробности бета-тестирования ©

Seasun Games объявила подробности закрытого бета-тестирования своей новой free-to-play игры под названием Snowbreak: Containment Zone.

Игра, о которой стало известно всего несколько недель назад, определяется как "RPG-шутер" и выйдет на PC, iOS и Android в 2023 году.

Закрытая бета-версия будет проходить с 30 мая 2023 года до 14 июня 2023 года для ПК, а версии для Android и iOS будут тестироваться с 31 мая 2023 года 14 июня 2023 года. Вы можете зарегистрироваться вот тут до 26 мая, но приглашения начнут рассылаться уже 15 мая.

Если вы пройдете отбор, то сможете опробовать все платформы, а закрытая бета-версия будет доступна на английском, немецком, французском, испанском, корейском, японском, традиционном китайском, упрощенном китайском, тайском и индонезийском языках. При этом озвучка будет доступна только на английском, японском и китайском языках.

Помимо новостей о бета-версии, мы также увидим трейлер с участием одного из персонажей игры - Лайф Бестла.

Snowbreak: Containment Zone - это free-to-play игра, созданная на движке Unreal Engine 4, действие которой происходит в 2057 году. Действие происходит в мире, где колоссальные человекоподобные существа, называемые Титанами, напали на мир и вызвали повсеместные разрушения. Кроме того, необычное вещество, похожее на снег и обладающее загрязняющими свойствами, начало сеять хаос.

Чтобы сдержать этот загадочный снегопад, корпорация Yggdrasil построила вокруг зоны поражения стену, известную как Area Zero, и запечатала ее. Для борьбы с Титанами и предотвращения распространения вещества, похожего на снег, было создано специальное подразделение под названием "Хеймдалл".