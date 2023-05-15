Snowbreak: Containment Zone достигла 1 миллиона предварительных регистраций ©

Seasun Games выпустила новый трейлер своей free-to-play игры под названием Snowbreak: Containment Zone.



В трейлере представлен еще один из игровых персонажей, - член Heimdall Фенни Голден, которая относится к полю боя как к сцене, а к своим врагам - как к статистам. На английском языке ее озвучивает Хизер Никол, а на японском - Маю Сагара, которая ранее озвучивала Касуми Накасу в "Love Live!" и Казухо Кимиёси в "Higurashi no Naku Koro ni Mei".

Помимо трейлера, мы также узнали, что игра преодолела миллион предварительных регистраций в преддверии беты, которая начнется в конце месяца. Это, конечно, неплохо для новой игры, представленной всего несколько недель назад.