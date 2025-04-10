Для игры SnowRunner вышло дополнение "Нефть и Грязь"

Многочисленные проекты Квебека ждут! Два грузовика, две новые карты —
будет где развернуться! Вашей задачей станет доставка стройматериалов и
огромного якоря для нефтяной платформы, объединение дорог в новую
магистральную сеть, помощь организаторам крупного рыбацкого фестиваля и
не только!
В 15-й сезон "Нефть и Грязь" входят:
• Две новые карты Квебека (Канада) площадью 4 кв. км. Новые задания в
заснеженном регионе высоких гор и ледяных рек ждут, когда вы за них
возьметесь.
• Два новых автомобиля. Шестиколёсный тяжёлый трактор
Sleiter ST 816 Elephant способен справиться с любым грузом, а на
проворный внедорожник Mercer K520 можно положиться при исследованиях и
спасательных операциях.
• Новые события. Чтобы компании Квебека смогли реализовать масштабные
инфраструктурные проекты и прийти в себя после суровой канадской зимы,
понадобится ваша помощь. Да и в организации крупного рыбацкого фестиваля
в регионе без вас не обойтись!
ок
ну окееееееей как бы ичо ?