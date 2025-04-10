Для игры SnowRunner вышло дополнение "Нефть и Грязь"

Многочисленные проекты Квебека ждут! Два грузовика, две новые карты —

будет где развернуться! Вашей задачей станет доставка стройматериалов и

огромного якоря для нефтяной платформы, объединение дорог в новую

магистральную сеть, помощь организаторам крупного рыбацкого фестиваля и

не только!

В 15-й сезон "Нефть и Грязь" входят:

• Две новые карты Квебека (Канада) площадью 4 кв. км. Новые задания в

заснеженном регионе высоких гор и ледяных рек ждут, когда вы за них

возьметесь.

• Два новых автомобиля. Шестиколёсный тяжёлый трактор

Sleiter ST 816 Elephant способен справиться с любым грузом, а на

проворный внедорожник Mercer K520 можно положиться при исследованиях и

спасательных операциях.

• Новые события. Чтобы компании Квебека смогли реализовать масштабные

инфраструктурные проекты и прийти в себя после суровой канадской зимы,

понадобится ваша помощь. Да и в организации крупного рыбацкого фестиваля

в регионе без вас не обойтись!