Названа дата выхода нового дополнения для игры SnowRunner

Издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive назвали дату релиза пятнадцатого сезона SnowRunner под названием "Нефть и Грязь", выход состоится 10 апреля, местом действия будет заснеженный Квебек, находящийся в провинции Канады, игроки увидят две большие карты созданные специально для любителей преодолевать трудности, а помогут в деле покорения сурового зимнего бездорожья два новых грузовика, также в игре появятся новые модули и прицепы. YouTube канал Riamella подготовил подробный обзор нового дополнения.