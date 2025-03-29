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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
9 4 209 оценок

Названа дата выхода нового дополнения для игры SnowRunner

Pavel Rally Pavel Rally

Издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive назвали дату релиза пятнадцатого сезона SnowRunner под названием "Нефть и Грязь", выход состоится 10 апреля, местом действия будет заснеженный Квебек, находящийся в провинции Канады, игроки увидят две большие карты созданные специально для любителей преодолевать трудности, а помогут в деле покорения сурового зимнего бездорожья два новых грузовика, также в игре появятся новые модули и прицепы. YouTube канал Riamella подготовил подробный обзор нового дополнения.

71
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
DaitoGeroj

молодцы сайберы, не забили на снегохода. моя очень хотеть новый контент

12
Vindizzel

Плюсую!

1
Kalter2077

Че то долго выпускают

8
Pavel Rally

Наверно потому что работают сразу над тремя играми.

8
vzglydizugla Pavel Rally

Такие камазы частенько на дорогах встречаются, особенно с регионами 61 и 05.

2
Xraibe

Новым полуприцепам с топливом и запчастями борта бы.

0