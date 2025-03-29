Названа дата выхода нового дополнения для игры SnowRunner

Издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive назвали дату релиза пятнадцатого сезона SnowRunner под названием "Нефть и Грязь", выход состоится 10 апреля, местом действия будет заснеженный Квебек, находящийся в провинции Канады, игроки увидят две большие карты созданные специально для любителей преодолевать трудности, а помогут в деле покорения сурового зимнего бездорожья два новых грузовика, также в игре появятся новые модули и прицепы. YouTube канал Riamella подготовил подробный обзор нового дополнения.
на главную
об игре
SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
9 4 209 оценок
молодцы сайберы, не забили на снегохода. моя очень хотеть новый контент
Плюсую!
Че то долго выпускают
Наверно потому что работают сразу над тремя играми.
Такие камазы частенько на дорогах встречаются, особенно с регионами 61 и 05.
Новым полуприцепам с топливом и запчастями борта бы.