Названо место действия последнего дополнения SnowRunner

В Epic Games Store вышло обновление 28.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности последнего дополнения SnowRunner, местом действия будет Северная Каролина — североамериканский регион состоящий из 4 карт, появится новая брутальная техника: тяжёлый грузовик — FEMM 37-AT и скаут — MTB 8106 (Rock Grinder), также появятся новые модули для грузовиков: бортовая платформа FEMM, трехосный полуприцеп с расширенной платформой и статор турбогенератора.

Напоследок разработчики поделились любопытным фактом, в некоторых странах СНГ, из игры уберут бренд Ford, вместо него появится вымышленный бренд AWMG.