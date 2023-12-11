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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 2 264 оценки

Названо место действия последнего дополнения SnowRunner

Pavel Rally
Новости

В Epic Games Store вышло обновление 28.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности последнего дополнения SnowRunner, местом действия будет Северная Каролина — североамериканский регион состоящий из 4 карт, появится новая брутальная техника: тяжёлый грузовик — FEMM 37-AT и скаут — MTB 8106 (Rock Grinder), также появятся новые модули для грузовиков: бортовая платформа FEMM, трехосный полуприцеп с расширенной платформой и статор турбогенератора.

Напоследок разработчики поделились любопытным фактом, в некоторых странах СНГ, из игры уберут бренд Ford, вместо него появится вымышленный бренд AWMG.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Пох, один хрен игра не доступна в РФ.

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Pavel Rally

Перечитай последний абзац, ЭТО не просто так.

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GuyverDark
в некоторых странах СНГ, из игры уберут бренд Ford, вместо него появится вымышленный бренд AWMG.

Модами поправят обратно. И чего его убирать ведь оплачено. Это все равно что продают джип дают поездить, а затем по "тихому" его в гараже меняют на телегу. Было 4 колеса, осталось 4 колеса - ничего страшного. Было время... Screamer4x4, 4x4EVO и машины реальные, и ломались они. А сейчас что если машины не соотвествуют своим прототипам, то это ущерб реалному автомобилю? Странное решение.Гдеж тогда симулятор? В грязи.

1
Denya_007

Название только поменяется а не с игры сам форд уберут

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GuyverDark Denya_007

Ну ясень пень, что название во благо справедливости, а то FORD и KAT- единственное(?) лицензированное название. Уж лучше по созвучию сделали б, Форд - Фред, если Камаз они Азов назвали.

0