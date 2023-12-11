Названо место действия последнего дополнения SnowRunner

В Epic Games Store вышло обновление 28.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности последнего дополнения SnowRunner, местом действия будет Северная Каролина — североамериканский регион состоящий из 4 карт, появится новая брутальная техника: тяжёлый грузовик — FEMM 37-AT и скаут — MTB 8106 (Rock Grinder), также появятся новые модули для грузовиков: бортовая платформа FEMM, трехосный полуприцеп с расширенной платформой и статор турбогенератора.
Напоследок разработчики поделились любопытным фактом, в некоторых странах СНГ, из игры уберут бренд Ford, вместо него появится вымышленный бренд AWMG.
Пох, один хрен игра не доступна в РФ.
Перечитай последний абзац, ЭТО не просто так.
Модами поправят обратно. И чего его убирать ведь оплачено. Это все равно что продают джип дают поездить, а затем по "тихому" его в гараже меняют на телегу. Было 4 колеса, осталось 4 колеса - ничего страшного. Было время... Screamer4x4, 4x4EVO и машины реальные, и ломались они. А сейчас что если машины не соотвествуют своим прототипам, то это ущерб реалному автомобилю? Странное решение.Гдеж тогда симулятор? В грязи.
Название только поменяется а не с игры сам форд уберут
Ну ясень пень, что название во благо справедливости, а то FORD и KAT- единственное(?) лицензированное название. Уж лучше по созвучию сделали б, Форд - Фред, если Камаз они Азов назвали.