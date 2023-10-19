SnowRunner отправляется в Скандинавию - вышло обновление с новым сезоном Lights & Cameras ©

SnowRunner дожил до своего 11-го сезона. На этот раз Saber Interactive и Focus Entertainment отправляют нас в путешествие в Скандинавию, где нам предстоит работать, в том числе, и на съемочную группу потенциального блокбастера.

Сезон под названием Lights & Cameras уже доступен для всех владельцев Year 3 Pass (пропуск доступен в Steam, стоимость пропуска - 1399 pублей) и трехлетнего юбилейного издания (цена в Steam - 2434 рублей.). В новый контент можно также поиграть на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S и Nintendo Switch по цене 24,99 долл.

SnowRunner: Lights & Cameras предоставляет в наше распоряжение две новые карты, расположенные в Скандинавии. Новые задания здесь связаны не только с перевозкой декораций, зеленых экранов и актеров, но и с выполнением миссий для местных заказчиков. В числе последних, в частности, помощь в реконструкции региона и строительстве новых наблюдательных пунктов.

На этом список новшеств не заканчивается - разработчики подготовили и два новых транспортных средства. Если NEO Falcon 2000 - это универсальный внедорожник, то Burlak - тяжелая машина, предназначенная для геологоразведки и готовая решать самые сложные задачи.

Кроме того, компания Saber Interactive выпустила новый патч для SnowRunner, обозначенный номером 26.2. Разработчики сосредоточились на проблемах, возникающих в других регионах, а также устранили ряд других недугов описываемой игры. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном анонсе.