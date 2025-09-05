SnowRunner получила новые карты и транспортные средства

Разработчики SnowRunner поделились своими планами по развитию этой замечательной игры. Начиная со вчерашнего дня, в SnowRunner доступно расширение Season 16, в котором предстоит восстановить инфраструктуру энергосистемы штата Вашингтон.
Всего в Season 16 представлено три новых карты и три вида транспорта (HIB Billert 1980, PLAD 440 «Buddy» и Sleiter ST 833 «Chimera»).
Кроме этого Saber анонсировал дальнейшее развитие SnowRunner, подтвердив пропуск Year 5, что означает, что разработчики гарантируют развитие игры в течение следующих 12 месяцев. Также было подтверждено, что для SnowRunner выйдет еще как минимум 4 новых сезона.
Когда для ЕГС разблокируете 16 сезон для стима уже утром вышло , а вот хотелось бы что и в ЕГСЕ тоже был взлом очень хотелось бы начинать проходить эту новую карту
вопрос не по адресу!
Он вообще то вчера ещё разблочен для ЕГС, идём в читы и ищем SnowRunner "Разблокировщик 41 дополнения - DLC Unlocker" [EGS]. У меня работает.
в это играют еще?????
Есть такие
Блин завезли бы гусянки...было бы супер!
Разрабы по этому поводу уже отвечали, движок на котором Сноуранер не позволяет реализовать гусеницы. А вот в Родкрафт это учли.
Даже первый сезон не пройден, а откуда то более 100 часов на бежало, сам по себе игра скучная.
Зато под нее очень хорошо заходит слушать какой-нибудь разговорный стрим
Там для Roadcraft тоже крупная обнова вышла, с новыми картами, машинами и хардмодом. Saber'ы, конечно, гении, в один день выпускать крупные обновы для схожих по жанру игр. Новостники, налетайте
SnowRunne- поправьте заголовок
15 и16 сезоны два года делали .а раньше в год чдва сезона выходилиЕли и дальше так медленно будут выпускать,то надоест ждать
5 год должен быть последним. Новых механик практически нет, движок себя изжил. Snowrunner 2 я жду тебя в 2026 году.
Игра про морской порт будет в 2к26