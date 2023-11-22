Внедорожный симулятор грузоперевозок SnowRunner проложил маршрут на Mac

Одновременно с сегодняшним выходом игры SnowRunner на Mac выходят два новых DLC для всех платформ.

SnowRunner, лучший внедорожный симулятор, проложил маршрут на Mac, предлагая полностью заряженное, не имеющее аналогов приключение.

С сегодняшнего дня пользователи Mac могут полностью погрузиться в SnowRunner: весь контент, выпущенный с момента создания игры в апреле 2020 года, соответствует глубине и насыщенности, доступной игрокам на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Игра SnowRunner, в которой игроки перемещаются по экстремальным ландшафтам, покоряют коварные местности и выполняют сложные задания, используя парк мощных автомобилей, теперь доступна в Mac App Store. В дополнение к базовой игре, трехлетнему контенту после запуска и множеству DLC, эта версия предоставляет игрокам функцию кроссплея позволяющую легко подключаться и преодолевать трудности вместе с друзьями независимо от платформы.

SnowRunner на Mac также оснащен широкой поддержкой модов, что позволяет игрокам расширить игру до бесконечности благодаря творчеству богатого сообщества.