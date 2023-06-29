Разработчики Darkwood рассказали, как создавалась их новая необычная игра ©

"Игра о футболе, созданная людьми, которые хреново играют в футбол."

С этих слов начинается описание крайне необычной игры под названием Soccer Kids, разработчиками которой выступает известная польская студия Acid Wizard, знакомая многим по мрачной Darkwood. В команде не слукавили, никто из авторов новой в действительно не имеет глубоких познаний в футболе. Все дело в том, что Soccer Kids начинался как чисто игровой эксперимент, который неожиданно для самих разработчиков перерос в нечто крутое.

Как отмечают в студии Acid Wizard, создание прототипа Soccer Kids начиналось с магнитной доски и вещей, которые они смогли найти у себя в офисе. Несмотря на абсурдность самой затеи, это переросло в полноценную идею игры про детей, занимающихся футболом, где геймплей реализован от лица математического вундеркинда, анализирующего каждый угол и диапазон в мельчайших деталях. Яркий дизайн и необычная задумка понравилась разработчикам, однако воссоздать их оказалось непростой задачей.

В Soccer Kids нет сетки для движения, и это действительно крутая функция, отмечают разработчики. Благодаря этой функции создаются действительно уникальные моменты на уже привычном поле для футбола. Однако это затея принесла множество технических проблем, особенно в отделе искусственного интеллекта.

Мы боролись за то, чтобы создать убедительный ИИ, с которым можно было бы поиграть, в течение многих месяцев. В итоге даже подумывали о том, чтобы свернуть проект. Но нас нас спасли.

— сообщают в Acid Wizard.

На помощь разработчикам пришла QED Software и их технология Grail, которая помогла значительно увеличить возможности искусственного интеллекта в игре. После многих месяцев работы в Soccer Kids авторы смогли создать ИИ, который не только умудряется ориентироваться на футбольном поле, но и может безжалостно УБИТЬ вас, если вы совершите ошибку.