Вышел геймплейный трейлер игры "ССР: Враг из будущего"

Российская студия QuadCom Interactive представила геймплейный трейлер пошаговой тактики «ССР: Враг из будущего».
На территории Зауралья происходит серия массовых исчезновений людей. Для расследования происходящего и поиска пропавших создается специальная Группа Оперативного Реагирования (ГОР). В ее состав, помимо других специалистов, входит подразделение Специальных Сил Реагирования (ССР). Выступая в роли командира одного из отрядов ССР, игроку предстоит сразиться с необычным и опасным противником, раскрыть причину и цель его появления на территории России. Встать на защиту своей Отчизны и предотвратить катастрофу для всего человечества в будущем.
«ССР: Враг из будущего» выйдет в августе 2024 года. В Steam уже доступен бесплатный ознакомительный пролог.
Когда очень хочется SCP Foundation, но нельзя.
столько криков будто мстители 5 🤣 а на деле противостояние опять или в тылу врага // Вячеслав Манаков
а вот и наш ответ X-COMу
Прости, а в чем тут идея хком? пришельцы? а стиль хкома тут где?
Ну пока слабовато выглядит, посмотрим, что в финале получится.
ОчереДНОй мусор
Выглядит неплохо только интерфейс какой то уж совсем унылый и простой (пейнт мастер 1го уровня) ,в том же ATOM RPG был отличный интерфейс.
союз самодостаточных республик. новое название ссср 2. щас по телеку прогрев населения идет как раз, типо вон почти получилось но не вышло... ссср вернется но уже другой. как рф и рб сейчас вроде разные а вроде нет границ и одна страна // Вячеслав Манаков
при огромной любви к пошаговым, и тем более аля xcom, могу сказать, что это трэшак полный
лучше mars tactics дождусь
Ты прав