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ССР: Враг из будущего август 2024 г.
Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
1 4 оценки

Вышел геймплейный трейлер игры "ССР: Враг из будущего"

Simple Jack
Новости

Российская студия QuadCom Interactive представила геймплейный трейлер пошаговой тактики «ССР: Враг из будущего».

На территории Зауралья происходит серия массовых исчезновений людей. Для расследования происходящего и поиска пропавших создается специальная Группа Оперативного Реагирования (ГОР). В ее состав, помимо других специалистов, входит подразделение Специальных Сил Реагирования (ССР). Выступая в роли командира одного из отрядов ССР, игроку предстоит сразиться с необычным и опасным противником, раскрыть причину и цель его появления на территории России. Встать на защиту своей Отчизны и предотвратить катастрофу для всего человечества в будущем.

«ССР: Враг из будущего» выйдет в августе 2024 года. В Steam уже доступен бесплатный ознакомительный пролог.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Cornodavr

Когда очень хочется SCP Foundation, но нельзя.

2
Пользователь ВКонтакте

столько криков будто мстители 5 🤣 а на деле противостояние опять или в тылу врага // Вячеслав Манаков

1
WerGC

а вот и наш ответ X-COMу

0
Комментарий удален
Freund Benno

Прости, а в чем тут идея хком? пришельцы? а стиль хкома тут где?

1
RedOwl

Ну пока слабовато выглядит, посмотрим, что в финале получится.

0
ЛКПСС

ОчереДНОй мусор

0
saa0891

Выглядит неплохо только интерфейс какой то уж совсем унылый и простой (пейнт мастер 1го уровня) ,в том же ATOM RPG был отличный интерфейс.

-1
Пользователь ВКонтакте

союз самодостаточных республик. новое название ссср 2. щас по телеку прогрев населения идет как раз, типо вон почти получилось но не вышло... ссср вернется но уже другой. как рф и рб сейчас вроде разные а вроде нет границ и одна страна // Вячеслав Манаков

-1
daimon_pg

при огромной любви к пошаговым, и тем более аля xcom, могу сказать, что это трэшак полный

лучше mars tactics дождусь

-2
ЛКПСС

Ты прав

0