Вышел геймплейный трейлер игры "ССР: Враг из будущего"

Российская студия QuadCom Interactive представила геймплейный трейлер пошаговой тактики «ССР: Враг из будущего».

На территории Зауралья происходит серия массовых исчезновений людей. Для расследования происходящего и поиска пропавших создается специальная Группа Оперативного Реагирования (ГОР). В ее состав, помимо других специалистов, входит подразделение Специальных Сил Реагирования (ССР). Выступая в роли командира одного из отрядов ССР, игроку предстоит сразиться с необычным и опасным противником, раскрыть причину и цель его появления на территории России. Встать на защиту своей Отчизны и предотвратить катастрофу для всего человечества в будущем.

«ССР: Враг из будущего» выйдет в августе 2024 года. В Steam уже доступен бесплатный ознакомительный пролог.