Ранний доступ Solasta 2 стартует 12 марта

На церемонии The Game Awards 2025 представили новый трейлер Solasta 2, в котором разработчики наконец раскрыли дату старта раннего доступа. Продолжение пошаговой RPG, основанной на системах настольных ролевых игр, выйдет в ранний доступ Steam 12 марта 2026 года.

Свежий трейлер демонстрирует ключевые элементы игры: обновлённую боевую систему, первые фрагменты сюжетной кампании и актёрский состав, который озвучивает центральных персонажей. В ролях — знакомые фанатам голоса:

Амелия Тайлер (Baldur's Gate III, Hades II) — Шадвин

Бен Старр (Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy XVI) — Рикард Колволл

Девора Уайлд (Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III) — Деоркас Колволл

Эллен Томас (Arcane) — Анабасия

Сюжетная линия Solasta 2 сосредоточена вокруг братa и сестры, которым предстоит исполнить завет их покойной матери. Их путь приводит к древнему конфликту, что грозит не только разрушить мир, но и разорвать семью. Вместе с родственниками — Рикардом и Деоркасом — героям предстоит сталкиваться с выбором между долгом, скорбью и верой, где граница между преданностью и проклятием становится пугающе тонкой.

Релиз в раннем доступе откроет игрокам доступ к первой части кампании и основам боевой системы, а дальнейшее развитие проекта будет происходить при активной поддержке сообщества.