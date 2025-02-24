Songs of Silence получила первое DLC Lighteaters и крупное обновление

Стратегия Songs of Silence, сочетающая элементы 4X, RTS и RPG, получила первое дополнение под названием Lighteaters и обновление 1.2.

Основное новшество DLC — сценарий, где игрокам предстоит сразиться с Пожирателями Света, загадочными существами, балансирующими между жизнью и смертью. Дополнение Lighteaters заметно обогащает игровой процесс, вводя два свежих архетипа персонажей, восемь новых боевых юнитов, шесть уникальных героических призваний, пять карт для стратегического режима и восемь карт для сражений. Кроме того, появится дополнительный перк для юнитов и новая столица.

Примечательно, что обладатели DLC смогут участвовать в сетевых битвах даже с теми, у кого это расширение отсутствует.

До 6 марта Songs of Silence можно купить со скидкой 34% за 593 рубля.