Обновление The Final Horizon для Sonic Frontiers получило анимационный трейлер ©

Последнее бесплатное DLC The Final Horizon для Sonic Frontiers от Sega выходит 28 сентября. Оно добавит новых играбельных персонажей - Эми Роуз, Наклза и Тейлза, а также новый сюжет. Кроме того, в игре будет больше испытаний. Тем временем игроки могут ознакомиться с новым анимационным трейлером.

В нем рассказывается о некоторых мотивах каждого персонажа. Эми общается с несколькими Коко, чтобы узнать, где находятся изумруды Хаоса. Наклз сражается с врагами на первом острове, а Тейлз, похоже, становится все более жестоким из-за взаимодействия с Киберпространством.

Следите за подробностями обновления, когда оно появится в ближайшие недели. Sonic Frontiers доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.