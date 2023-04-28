Продажи Sonic Frontiers превысили 3,2 млн копий ©

Sonic Frontiers, возможно, и не произвела фурор в игровой индустрии, но она, несомненно, привнесла во франшизу столь необходимую свежесть. Платформер с открытым миром был хорошо принят поклонниками серии, несмотря на его неровности, и, кроме того, он продолжает хорошо продаваться.

В своем последнем квартальном финансовом отчете Sega представила очередную информацию о продажах игры, сообщив, что на данный момент Sonic Frontiers продано более 3,2 миллиона копий по всему миру на всех платформах. Чуть больше месяца назад было объявлено, что игра приблизилась к 3‑м млн продаж, так что игра стабильно привлекает новых покупателей.

Еще в феврале Sega заявила, что продажи Sonic Frontiers превзошли ее ожидания, и что она ожидает, что игра "продолжит продаваться в долгосрочной перспективе на основе таких стратегий продаж, как ценообразование, рекламные акции и разработка новых DLC".

В прошлом месяце Sonic Frontiers получила бесплатное обновление, которое добавило фоторежим, режимы испытаний и многое другое. Кроме того, до конца 2023 года в игре появится еще много нового, и сюжетно важного, контента.

Sonic Frontiers доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.