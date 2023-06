Sonic Origins Plus получила новый трейлер в преддверии релиза ©

Компания Sega выпустила новый трейлер к игре Sonic Origins Plus, которая выйдет 23 июня для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Это расширенная версия Sonic Origins, в которую добавлены 12 игр для Game Gear, таких как Sonic Blast, Sonic Drift 2, Sonic the Hedgehog Triple Trouble и многое другое.

Пожалуй, самое большое дополнение - это Эми Роуз, которую можно играть в базовой коллекции, и у нее даже есть супермощная форма, как у Супер Соника. Наклз также может играть в Sonic CD, что должно изменить игровой процесс для фанатов хардкора.