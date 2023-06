Состоялся релиз сборника Sonic Origins Plus ©

Японское издательство SEGA объявило о том, что с сегодняшнего дня в продажу поступила коллекция Sonic Origins Plus, содержащая все классические игры про Соника. Это переработанная и исправленная версия коллекции Sonic Origins, с большим количеством игр и дополнительных возможностей.

Sonic Origins Plus добавляет множество интересных материалов, включая 12 игр для Game Gear и, впервые в истории, Эми Роуз в качестве играбельного персонажа в Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD". Кроме того, коллекция добавляет "возможность играть за Наклза в Sonic CD, с рядом новых путей, разработанных для его уникальных способностей.

Также уточняется, что эмулируются игры для Game Gear. Давайте ознакомимся с полным списком:

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog (8-bit)

Sonic the Hedgehog 2 (8-bit)

Sonic Triple Trouble

Tails Adventure

Tails' Skypatrol

Наконец, SEGA напомнила нам, что Sonic Origins Plus "также включает в себя все ранее выпущенные дополнительные материалы для Sonic Origins", а именно Classic Music Pack и Premium Fun Pack.