Состоялся релиз сборника Sonic Origins Plus

Японское издательство SEGA объявило о том, что с сегодняшнего дня в продажу поступила коллекция Sonic Origins Plus, содержащая все классические игры про Соника. Это переработанная и исправленная версия коллекции Sonic Origins, с большим количеством игр и дополнительных возможностей.
Sonic Origins Plus добавляет множество интересных материалов, включая 12 игр для Game Gear и, впервые в истории, Эми Роуз в качестве играбельного персонажа в Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD". Кроме того, коллекция добавляет "возможность играть за Наклза в Sonic CD, с рядом новых путей, разработанных для его уникальных способностей.
Также уточняется, что эмулируются игры для Game Gear. Давайте ознакомимся с полным списком:
- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
- Sonic Blast
- Sonic Chaos
- Sonic Drift
- Sonic Drift Racing
- Sonic Labyrinth
- Sonic Spinball
- Sonic the Hedgehog (8-bit)
- Sonic the Hedgehog 2 (8-bit)
- Sonic Triple Trouble
- Tails Adventure
- Tails' Skypatrol
Наконец, SEGA напомнила нам, что Sonic Origins Plus "также включает в себя все ранее выпущенные дополнительные материалы для Sonic Origins", а именно Classic Music Pack и Premium Fun Pack.