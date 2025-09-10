ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Racing: CrossWorlds 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Гонки, Автомобили
4.8 17 оценок

Однопользовательская демоверсия Sonic Racing: CrossWorlds появится 17 сентября

monk70 monk70

SEGA объявила подробности о предстоящей однопользовательской демоверсии Sonic Racing: CrossWorlds, релиз которой запланирован на следующую неделю.

В демоверсии вы сможете поиграть за нескольких персонажей, включая Соника и нескольких его друзей. Доступна она будет только на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК, но не на PS4 или Xbox One.

Опробовать однопользовательскую демоверсию Sonic Racing: CrossWorlds можно будет с 17 сентября в 06:00 по московскому времени. Полная версия Sonic Racing: CrossWorlds выйдет 25 сентября.

7
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий