Компания Sega объявила о переносе глобального релиза Sonic Rumble

омпания Sega объявила о переносе глобального релиза Sonic Rumble — новой многопользовательской игры во вселенной «Соника» для iOS, Android и ПК. Проект создаётся студией Rovio, известной по серии Angry Birds, и станет её первой крупной игрой после приобретения Sega в 2023 году.

Основной причиной отсрочки разработчики называют стремление выпустить игру, способную удерживать внимание игроков не просто на пару недель, а на месяцы и даже годы. Для этого команда сосредоточится на доработке ключевых элементов — системы рангов Rumble Ranking, командных режимов Crews и уникальных умений Skills. Эти механики станут фундаментом геймплея и будут стимулировать возвращение игроков.

Sonic Rumble — это бесплатная соревновательная игра в жанре королевской битвы, где до 32 игроков собирают кольца и сражаются в стиле Fall Guys.

Новая дата релиза пока не объявлена — разработчики обещают поделиться ею «в ближайшее время».