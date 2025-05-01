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Sonic Rumble 08.05.2025
Мультиплеер, Условно-бесплатная, Королевская битва
6 7 оценок

Компания Sega объявила о переносе глобального релиза Sonic Rumble

butcher69 butcher69

омпания Sega объявила о переносе глобального релиза Sonic Rumble — новой многопользовательской игры во вселенной «Соника» для iOS, Android и ПК. Проект создаётся студией Rovio, известной по серии Angry Birds, и станет её первой крупной игрой после приобретения Sega в 2023 году.

Основной причиной отсрочки разработчики называют стремление выпустить игру, способную удерживать внимание игроков не просто на пару недель, а на месяцы и даже годы. Для этого команда сосредоточится на доработке ключевых элементов — системы рангов Rumble Ranking, командных режимов Crews и уникальных умений Skills. Эти механики станут фундаментом геймплея и будут стимулировать возвращение игроков.

Sonic Rumble — это бесплатная соревновательная игра в жанре королевской битвы, где до 32 игроков собирают кольца и сражаются в стиле Fall Guys.

Новая дата релиза пока не объявлена — разработчики обещают поделиться ею «в ближайшее время».

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Беккер5443

Разрабы походу с ума сошли, на такую убогую игру удерживать внимание игроков на год, да они за неделю сыграют и свалют.

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Пользователь ВКонтакте

омпания // Алексей Жучков

Пользователь ВКонтакте

Было ожидаемо // Алёна Хрватска