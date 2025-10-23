Sonic Rumble стартует 5 ноября: хаотичные битвы до 32 игроков

SEGA объявила, что Sonic Rumble выйдет 5 ноября для ПК через Steam, а также для мобильных платформ iOS и Android. Предварительная регистрация уже доступна. Это первая многопользовательская партийная игра во вселенной Sonic, где одновременно могут сражаться до 32 игроков.

Игрокам предстоит исследовать мир, наполненный очаровательными аренами и разнообразными режимами. Среди них — «Забег», где участники соревнуются за первое место, «Выживание», где нужно остаться последним в игре, и «Битва за кольца», в которой игроки собирают как можно больше колец, уворачиваясь от противников. Короткие матчи позволяют быстро окунуться в геймплей в любое свободное время.

В Sonic Rumble можно играть с друзьями и семьёй, собирая команды из четырёх игроков и сражаясь против других отрядов по всему миру. В игре представлены любимые персонажи серии: Соник, Тейлз, Наклз, Эми, Шэдоу, Доктор Эггман и другие. Персонажей можно настраивать с помощью скинов, анимаций и эффектов.

Сеттинг игры погружает в игрушечный мир, созданный Доктором Эггманом. Герои прокладывают путь через коварные полосы препятствий и опасные арены, полные ловушек и неожиданных событий. Sonic Rumble сопровождается живой аудиодорожкой с узнаваемыми мелодиями серии, что делает сражения ещё более динамичными и атмосферными.

С релизом 5 ноября Sonic Rumble обещает стать яркой, весёлой и насыщенной многопользовательской игрой, где скорость, реакция и командная работа решают исход каждой битвы.