13 минут геймплея из красочного платформера Sonic Superstars ©

Компания IGN представила геймплейный ролик Sonic Superstars продолжительностью около тринадцати минут, включающий в себя несколько эффектных кинематографических сцен и несколько игровых этапов новой игры от компании SEGA.

Безусловно, существовала потребность в новой двухмерной игре про Соника, и Superstars, по мнению обзорщиков, хорошо справилась с этой задачей, несмотря на положительные, но не звездные оценки международной прессы.

Возможно, именно не слишком увлекательный режим "Сражение" продиктовал наибольшее количество критических оценок, а возможно, разная степень оригинальности уровней, которые иногда кажутся слишком похожими друг на друга. Как бы то ни было, вы сможете лично убедиться в этом с 17 октября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.