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Sonic Superstars 17.10.2023
7.1 29 оценок

13 минут геймплея из красочного платформера Sonic Superstars

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butcher69
Новости

Компания IGN представила геймплейный ролик Sonic Superstars продолжительностью около тринадцати минут, включающий в себя несколько эффектных кинематографических сцен и несколько игровых этапов новой игры от компании SEGA.

Безусловно, существовала потребность в новой двухмерной игре про Соника, и Superstars, по мнению обзорщиков, хорошо справилась с этой задачей, несмотря на положительные, но не звездные оценки международной прессы.

Возможно, именно не слишком увлекательный режим "Сражение" продиктовал наибольшее количество критических оценок, а возможно, разная степень оригинальности уровней, которые иногда кажутся слишком похожими друг на друга. Как бы то ни было, вы сможете лично убедиться в этом с 17 октября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

в 90х забавно было, сейчас выглядит как обычный кал трышак

1
BAZKIN

Все таки если бы в виде классических и Мании сделали - выглядело бы лучше, чем такое всратое около 3д

-2