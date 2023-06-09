Новый герой и оригинальные уровни: подробности Sonic Superstars

9 июня SEGA анонсировала Sonic Superstars — новую 2,5D-адвенчуру о приключениях ежа Соника и его друзей. После показа разработчики поделились первыми деталями игры с прессой.

Над Superstars трудится Наото Осима, дизайнер оригинальной Sonic the Hedgehog, который придумал Соника и Доктора Эггмана. Он создал для игры нового персонажа, но пока неизвестно, будет тот героем или злодеем.

Соник получит новые способности. В трейлере уже показали, что еж научится создавать своих клонов и карабкаться по водопадам. Обещают и другие навыки, которые придется применять на уровнях, созданных специально для игры. Главным злодеем вновь выступит Эггман, а помогать ему будет Снайпер Фэнг из Sonic the Hedgehog Triple Trouble.

Sonic Superstars выйдет осенью на PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch.