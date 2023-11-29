По словам Sega, запуск Sonic Superstars был "слабее, чем ожидалось"

Во время финансового отчета, состоявшейся в этом месяце, президент и генеральный директор Sega Sammy Holdings Харуки Сатоми сказал, что игра стартовала слабее, чем планировала Sega, но выразил надежду, что со временем ситуация изменится.
"Sonic Superstars вышла в октябре, и это немного более слабый старт, чем мы ожидали", - сказал Сатоми. "Но в действительности, Sonic IP продается больше всегов основном ноябрь-декабрь, и более 90% маркетинговых расходов на эту игру придется на сезон Дня благодарения и праздников, начиная с ноября".
Хотя в объявленных сегодня финансовых результатах мы прогнозируем, что продажи этой игры будут несколько слабее с учетом вышеупомянутого статуса старта, мы планируем продолжать наши маркетинговые усилия, чтобы продавать ее на том же уровне, что и Sonic Frontiers.
В ходе сессии вопросов и ответов после презентации Сатоми спросили, почему, по его мнению, продажи Sonic Superstars оказались ниже, чем ожидалось.
Сатоми ответил, что игра была выпущена в насыщенный другимии релизами период, но он надеется, что продажи будут продолжаться, поскольку критики и игроки в целом положительно оценили ее.
Правильно,вместо того,чтобы делать игру лучше или добавлять контент,мы будем просто громче о ней кричать на каждом углу и совать её во все щели.Типичный геймдев в наши дни :(
60 бачей за платформер не каждому хочется тратиться с простенькой графикой.
Для успеха 2д плтформера нужна своя платформа (вот так вот). Сомневаюсь, что Марио имел бы свой огромный успех не будь долгой истории портативных консолей Нинтендо.