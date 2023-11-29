По словам Sega, запуск Sonic Superstars был "слабее, чем ожидалось"

Во время финансового отчета, состоявшейся в этом месяце, президент и генеральный директор Sega Sammy Holdings Харуки Сатоми сказал, что игра стартовала слабее, чем планировала Sega, но выразил надежду, что со временем ситуация изменится.

"Sonic Superstars вышла в октябре, и это немного более слабый старт, чем мы ожидали", - сказал Сатоми. "Но в действительности, Sonic IP продается больше всегов основном ноябрь-декабрь, и более 90% маркетинговых расходов на эту игру придется на сезон Дня благодарения и праздников, начиная с ноября".

Хотя в объявленных сегодня финансовых результатах мы прогнозируем, что продажи этой игры будут несколько слабее с учетом вышеупомянутого статуса старта, мы планируем продолжать наши маркетинговые усилия, чтобы продавать ее на том же уровне, что и Sonic Frontiers.

В ходе сессии вопросов и ответов после презентации Сатоми спросили, почему, по его мнению, продажи Sonic Superstars оказались ниже, чем ожидалось.

Сатоми ответил, что игра была выпущена в насыщенный другимии релизами период, но он надеется, что продажи будут продолжаться, поскольку критики и игроки в целом положительно оценили ее.