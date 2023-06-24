Розничные сети слили предполагаемую дату выхода Sonic Superstars ©

Компании GameStop и Target, возможно, слили информацию о дате выхода игры Sonic Superstars после живого эфира Sonic Central.

Как заметил Wario64, GameStop и Target, где Sonic Superstars уже доступна для предварительного заказа, указали на своих сайтах дату релиза 17 октября, на месяц раньше, чем большинство релизов игр про Соника. Но потом дата выхода была изменена на 31 декабря 2023 года на сайтах обеих розничных сетей.

Sonic Superstars была представлена на Summer Game Fest ранее в этом месяце с датой выхода осенью 2023 года. Учитывая, что трейлер к игре вышел совсем недавно, было бы правильно объявить точную дату релиза сейчас.

Однако, согласно общим предположениям, игра выйдет где-то между августом и октябрем. Хотя август технически считается летним месяцем, Sonic Mania вышла именно в это время в 2017 году. И хотя ноябрь технически считается осенним месяцем, обычно, когда Sega выпускает новый трейлер игры Sonic, в котором говорится о зимнем или праздничном релизе, например, Sonic Frontiers, игра получает ноябрьскую дату выхода несколько месяцев спустя.

Если Sonic Superstars действительно выйдет 17 октября, она будет конкурировать с Alan Wake 2, которая выходит в тот же день. Она также будет конкурировать с Super Mario Bros. Wonder и Marvel's Spider-Man 2, которые выходят 20 октября.