Sonic Superstars Осень 2023
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Sega представляет новые приключения знаменитого ежа в Sonic Superstars

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Gutsz
Новости

Во время прямой трансляции Summer Game Fest 2023 состоялось неожиданное возвращение синего ежа Соника, в очередной раз. Компания Sega представила дебютный трейлер Sonic Superstars. Игроков ждет новое приключение в 2,5D-игре вместе с героем и его друзьями.

В Sonic Superstars игрокам предстоит присоединиться к Сонику, Тейлзу, Наклзу и Эми Роуз в приключении, которое обещает вывести "классику" на совершенное новые уровень. Объединитесь с друзьями, овладейте новыми способностями изумрудов Хаоса и промчитесь через все совершенно новые зоны на пути к победе над доктором Эггман.

Кооперативная Sonic Superstars запланирована к релизу уже на осень 2023 года для ПК и консолей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Strannik110

Вот она....СОНИК 5!!! Дождались товарищи Соникофаны!!!

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BAZKIN

Ну че т хз, в 2д выглядело лучше

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Newworld_DESTROYER

трешак

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Omnia Smirnow

Да почему, ведь нормально. Классический Соник с новым графоном.

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Strannik110 Omnia Smirnow

И совершенно новыми зонами!

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Zane Kerteks

Осталось только надеется что у этой игры не будет защита Denuvo

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