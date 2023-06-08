Sega представляет новые приключения знаменитого ежа в Sonic Superstars

Во время прямой трансляции Summer Game Fest 2023 состоялось неожиданное возвращение синего ежа Соника, в очередной раз. Компания Sega представила дебютный трейлер Sonic Superstars. Игроков ждет новое приключение в 2,5D-игре вместе с героем и его друзьями.
В Sonic Superstars игрокам предстоит присоединиться к Сонику, Тейлзу, Наклзу и Эми Роуз в приключении, которое обещает вывести "классику" на совершенное новые уровень. Объединитесь с друзьями, овладейте новыми способностями изумрудов Хаоса и промчитесь через все совершенно новые зоны на пути к победе над доктором Эггман.
Кооперативная Sonic Superstars запланирована к релизу уже на осень 2023 года для ПК и консолей.
Вот она....СОНИК 5!!! Дождались товарищи Соникофаны!!!
Ну че т хз, в 2д выглядело лучше
трешак
Да почему, ведь нормально. Классический Соник с новым графоном.
И совершенно новыми зонами!
Осталось только надеется что у этой игры не будет защита Denuvo