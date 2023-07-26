Sonic Superstars на обложке следующего номера Game Informer ©

Игра Sonic Superstars будет представлена на обложке Game Informer в 12-страничном материале, наполненном информацией и мелочами, который журнал предварил трейлером, представленным ниже.

Через несколько дней после выхода вступительного ролика Sonic Superstars компания SEGA представит игру Sonic Superstars с невиданными ранее сценами и деталями, которые наверняка порадуют многочисленных поклонников синего ежика.

Как мы также рассказали в интервью с продюсером Sonic Superstars, перед нами проект, отдающий дань уважения классическим главам серии SEGA, но не лишенный при этом нотки новизны.

На обложке, нарисованной Марком Хьюзом, художником, сотрудничавшим с IDW Comics и самой SEGA, изображены четыре играбельных персонажа Sonic Superstars.