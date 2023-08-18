Sonic Superstars появится на Gamescom Opening Night Live ©

В этом году Gamescom Opening Night Live будет больше сосредоточен на обновлениях ранее анонсированных игр, чем на анонсах новых игр, и в преддверии шоу 22 августа было подтверждено, что многие крупные предстоящие релизы будут частью шоу, который станет открытием выставки. К этому списку добавилось еще одно название.

В Твиттере продюсер и ведущий Gamescom Opening Night Live Джефф Кили недавно объявил, что Sonic Superstars будет представлена на мероприятии на следующей неделе.

Ряд других игр также был подтвержден для Gamescom ONL за последние несколько дней, в том числе такие, как Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Crimson Desert, Mortal Kombat 1, Black Myth: Wukong и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Sonic Superstars выйдет этой осенью на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Конкретная дата выхода платформера с боковой прокруткой еще не объявлена, но в списках розничных продавцов указано, что игра выйдет в октябре.