Sonic Team хотят сделать еще одну игру с участием Шэдоу ©

Хотя Еж Шэдоу не появится в предстоящей игре Sonic Superstars, исполнительный продюсер Sonic Team выразил желание вернуть этого персонажа в одну из будущих игр.

Sonic Superstars - это совершенно новая игра, которая приближает серию к ее истокам на Sega Genesis, где она будет представлять собой двухмерный платформер, сфокусированный на прохождении препятствий и прохождении этапов как можно быстрее. Sonic Superstars будет включать в себя многопользовательскую игру для 4-х игроков в кооперативном режиме, а на момент запуска поклонники смогут выбрать как минимум четырех играбельных персонажей: Ежик Соник, Майлз "Тейлз" Проувер, ехидна Наклз и Эми Роуз.

В интервью ShackNews Иидзуку спросили о явном отсутствии Шэдоу в Sonic Frontiers и теперь в этой игре, на что он просто ответил, что не появится в Sonic Superstars. Однако, Иидзука заявил, что он и Sonic Team действительно хотят создать игру с участием соперника Соника для всех своих фанатов в будущем. Однако это не является официальным подтверждением того, что планы по созданию новой игры с участием ежика Шэдоу находятся в разработке.

Иизука утверждает, что основная причина отсутствия Шэдоу в Sonic Superstars заключается в том, что игра была посвящена классической серии, а Шэдоу появился гораздо позже, в Sonic Adventure 2. В связи с этим, когда его спросили, есть ли планы по созданию ремейка Sonic Adventure 2, Иидзука заявил, что, хотя он с удовольствием вернулся бы к этой игре, он считает, что Sonic Team должна сосредоточиться на создании новых игр, таких как Sonic Frontiers и вышеупомянутая Superstars.

Sonic Superstars выйдет осенью 2023 года для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.