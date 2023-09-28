Тизер-трейлер третьего сезона мультсериала Sonic Prime ©

Netflix и Sega представили трейлер к предстоящему третьему сезону Sonic Prime, в котором рассказывается о продолжении некоторых важных событий, перешедших из предыдущего сезона. Дата выхода третьего сезона Sonic Prime пока не определена.

Созданный компаниями Sega, Netflix и Man of Action Entertainment, сериал Sonic Prime описывается как "путешествие главного героя по пути самопознания и искупления". После битвы с доктором Эггманом в сериале открывается версия мультивселенной - "Шаттерверс", в результате чего Соник и его друзья оказываются в разных измерениях. Сонику предстоит спасти Шаттерверс, а также своих друзей, которых он считал само собой разумеющимися.

Sonic Superstars - следующая видеоигра франшизы.

Sonic Superstars - это совершенно новое 2D-приключение с участием Соника, Тейлза, Наклза и Эми, действие которого разворачивается на островах Северной звезды. Среди новых геймплейных возможностей - изумрудные способности, которые появляются после получения изумрудов Хаоса, например, возможность создавать клонов или взбираться на водопады.