12-ый патч для Sons of the Forest добавляет новую пещеру, топор-кирку, объекты строительства и не только

Продолжение хоррора на выживание The Forest.

Вы отправляетесь на отдалённый остров, где вам предстоит отыскать пропавшего миллиардера. Но этот поиск не будет лёгким, ведь вы попадаете в самый настоящий ад, кишащий каннибалами. Заниматься поиском можно одному или в компании до восьми человек.

Для начала вам следует добыть пропитание и оружие, чтобы не умереть с голода, и иметь возможность дать отпор враждебным мутантам. Также вы должны построить хижину, где вы сможете хранить свои запасы еды. Запасаться следует как можно большим количеством еды, поскольку есть вероятность, что зимой еды и ресурсов станет не хватать, а на этом острове вы не единственный, кто ищет пропитание.

В этой игре вы сами решаете, что делать, куда идти и как лучше всего выживать.