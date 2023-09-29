12-ый патч для Sons of the Forest добавляет новую пещеру, топор-кирку, объекты строительства и не только

Endnight Games выпустила двенадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.
В этом патче добавлена новая пещера, в которой находится топор-кирка. С помощью кирки можно добывать минерал солафит, найденный в пещерах. Этот материал можно использовать в одной из новых построек.
Также были реализованы некоторые улучшения в системе искусственного интеллекта, включая возможность каннибалам звать на помощь, и добалено больше реакций и эмоций для Вирджинии и Кельвина. Кроме того, в игру внесено множество других исправлений и улучшений, полный список которых вы можете найти здесь.