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Sons of the Forest 23.02.2023
8.4 903 оценки

13-ый патч для Sons of the Forest добавляет брезентовые стены, расширения в пещерах, новые чертежи и не только

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Procy_on
Новости

Endnight Games выпустила тринадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.

В этом патче переработана пещера D (пещера с золотыми доспехами и винтовками), добавлено множество интересных дополнений и несколько сюрпризов. Также добавлено новое расширение пещеры B (пещера с веревочным оружием), два новых предмета и 3 новых чертежа, которые можно найти.

Кроме того был добавлен новый тип врага, который очень агрессивен, близнецам дали возможность прорываться сквозь землю. Кроме того, в игру внесено множество других исправлений и улучшений, полный список которых вы можете найти здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Hulk_Hogan000777

а можно же перевести список изменения и тут написать, ну то что самое важное?

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ТвойПапка

Бык!

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