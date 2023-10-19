13-ый патч для Sons of the Forest добавляет брезентовые стены, расширения в пещерах, новые чертежи и не только

Endnight Games выпустила тринадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.
В этом патче переработана пещера D (пещера с золотыми доспехами и винтовками), добавлено множество интересных дополнений и несколько сюрпризов. Также добавлено новое расширение пещеры B (пещера с веревочным оружием), два новых предмета и 3 новых чертежа, которые можно найти.
Кроме того был добавлен новый тип врага, который очень агрессивен, близнецам дали возможность прорываться сквозь землю. Кроме того, в игру внесено множество других исправлений и улучшений, полный список которых вы можете найти здесь.
а можно же перевести список изменения и тут написать, ну то что самое важное?
Бык!