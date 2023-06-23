Для Sons of the Forest вышло седьмое крупное обновление ©

Endnight Games выпустила седьмой крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.

Этот патч добавляет новую битву с боссом и новую сцену в конце игры, а также управляемые тележки для гольфа, винтовку, которую можно найти в одной из пещер, лягушек, которые сидят на лилиях и щебечут, возможность отрубать головы мертвым животным и использовать их в качестве настенных украшений и множество улучшений каменных зданий. Также были добавлены выделенные серверы. Полный список доступен здесь.

