Sons of the Forest стала еще страшнее благодаря новому обновлению

Игра Sons of the Forest вышла в ранний доступ в Steam в феврале этого года и с тех пор уже получила тринадцать крупных обновлений и множество мелких исправлений. Последний патч, как и предыдущие, добавляет контент и исправляет множество ошибок. На этот раз основное внимание уделено хоррор-аспекту.
Патч 13 добавляет несколько новостей, которых, возможно, ждали поклонники хоррор-аспекта игры. Среди прочего, появился новый агрессивный противник, а также дополнительные графические элементы, усиливающие жестокость представленного мира. Если вы огородили свой участок стеной, наточили палки и ловушки в надежде на то, что сможете спокойно слушать шум деревьев, то для вас есть плохие новости. После обновления 13 мутант, известный как Twins (близнецы), возможно, будет появляться даже из-под земли, так что дайте Вирджинии дробовик и надейтесь, что она будет держаться подальше от лагеря.
Ниже перечислены наиболее важные изменения, внесенные патчем 13 в игру Sons of the Forest
- Вы можете создавать стены из брезента.
- Добавлен новый агрессивный враг.
- Мутанты-"близнецы" теперь могут выпрыгивать из-под земли.
- Добавлены новые трофейные предметы "Кровавый каннибал".
- Введены дополнения и сюрпризы, связанные с некоторыми пещерами.
- Теперь можно создать круглый стол.
- Добавлены 3 новые схемы, в том числе одна, позволяющая построить дополнительную ловушку.
- Улучшен внешний вид окровавленной катаны.
- Кельвин теперь может собирать копья.
Помимо вышеупомянутых новых возможностей, разработчики представили очень длинный список мелких изменений и улучшений. Полный список новых возможностей, представленных в патче 13, можно найти здесь.
Какой на скрине револьвер необычный. Это Матебо Уника модель 6, крайне редкий гость в компьютерных играх, хотя выглядит весьма харизматично.
я набрал в инете и мне по запросу гугл выдал дрель какую то
матеба уника
верно, поправил
я когда набирал - ссать хотел.