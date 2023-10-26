В Steam стартовал фестиваль со скидками "Страхи в Steam"

Фестиваль "Страхи в Steam" предлагает пользователям испугаться до смерти с подробкой хоррор игр, посвященных самому жуткому времени года и Хэллоуину.
Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы знакомить пользователей Steam с атмосферой хоррор-жанра и предоставлять доступ к миру игровых ужасов, который может остаться непознанным для многих.
Кроме того, Steam начал ежедневно раздавать небольшие подарки, такие как стикеры, которые можно получить на главной странице распродажи. Фестиваль завершится 2 ноября в 20:00 по московскому времени.
Некоторые скидки
- Inscryption — 274 рубля (скидка 50%)
- The Forest — 108 рублей (скидка 75%)
- Phasmophobia — 247 рублей (скидка 20%)
- Warhammer: Vermintide 2 — 299 рублей (скидка 80%)
- Project Zomboid — 475 рублей (скидка 33%)
- Don’t Starve Together — 118 рублей (скидка 66%)
- Sons Of The Forest — 880 рублей (скидка 20%)
- Killing Floor 2 — 179 рублей (скидка 80%)
чую докуплю dlc к HITMAN World of Assassination)
на Strange Brigade вообще 93 - 95 % скидка!:D По правилам стима больше 90% не бывает на игры) ахха
- На продукт невозможно установить скидку выше 90% или ниже 10%.
На Outlast Trials можно было и больше скидку, но видно что не могут, потому что программа новая вышла и испытания!
Stray Souls унизили в оценках) к сожалению демо тоже было не то, что айс) такая бюджетненькая..
на Callisto Protocol зачетная скидка) ну какая игра такая и скидка)
на The Quarry отличная скидка) в принципе и до этого были хорошие...
В списке новостей картинка с названием "Страхи в Steam" странно выглядит.🤣 Трах какой то!
Трахно подумать что там за игры)
😂👍
А ты не трахуй:)
Половина игр что должна получить скидки их не получила.
Разочарование. Хорошо что я не планировал ничего покупать
их оставили на осеннюю распродажу чтобы хитрожопые россияне не купили)
Да нет же. Это из-за различных тематических распродаж сработал бан скидок на месяц.
в коллекции 17 стикеров. распродажа 7 дней. остальные 10 похоже придётся за очки покупать.
Эх и как обычно на распродажу не хватает денег
может кто то подскажет игры с дропом вещей кроме кс2 и доты 2 и Team Fortress 2 чтоб можно было хотя бы рублей 30-50 получить?
А там разве дроп не рандомный(при установке игры?)
Я карточки обычно скупал с тех игр, что покупал (вообще все).
Обычно за 7-8 проданных карточек я получал сумму даже больше 50 рублей на ТП стима. Вот ещё форум (https://www.playground.ru/misc/forum/besplatnye_igry_v_kotoryh_mozhno_zarabotat-1282491).
Мб тебе поможет.
так что бы фармить карточки надо игру устанавливать а у меня не очень хороший интернет чтоб установить игру под 20-40 гб
Я дополнил ответ.
увы там предлагают больше шутеры а после проведенных 200 часов в кс я больше не могу смотреть на шутеры
+ есть ещё один способ, но он более дорогой и требует пополнения баланса извне.
Покупка прайма в КС 2.
Покупаешь прайм и тебе выпадают скины,кейсы,ножи,ключи,перчатки еженедельно.
Всё накопленное естественно - можно сбагрить на ТП и того, бесконечный фарм предметов.
💩