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Sons of the Forest 23.02.2023
8.4 917 оценок

В Steam стартовал фестиваль со скидками "Страхи в Steam"

butcher69
Новости

Фестиваль "Страхи в Steam" предлагает пользователям испугаться до смерти с подробкой хоррор игр, посвященных самому жуткому времени года и Хэллоуину.

Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы знакомить пользователей Steam с атмосферой хоррор-жанра и предоставлять доступ к миру игровых ужасов, который может остаться непознанным для многих.

Кроме того, Steam начал ежедневно раздавать небольшие подарки, такие как стикеры, которые можно получить на главной странице распродажи. Фестиваль завершится 2 ноября в 20:00 по московскому времени.

Некоторые скидки

  • Inscryption — 274 рубля (скидка 50%)
  • The Forest — 108 рублей (скидка 75%)
  • Phasmophobia — 247 рублей (скидка 20%)
  • Warhammer: Vermintide 2 — 299 рублей (скидка 80%)
  • Project Zomboid — 475 рублей (скидка 33%)
  • Don’t Starve Together — 118 рублей (скидка 66%)
  • Sons Of The Forest — 880 рублей (скидка 20%)
  • Killing Floor 2 — 179 рублей (скидка 80%)
30
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
bohdan2015

чую докуплю dlc к HITMAN World of Assassination)

на Strange Brigade вообще 93 - 95 % скидка!:D По правилам стима больше 90% не бывает на игры) ахха

- На продукт невозможно установить скидку выше 90% или ниже 10%.

На Outlast Trials можно было и больше скидку, но видно что не могут, потому что программа новая вышла и испытания!

Stray Souls унизили в оценках) к сожалению демо тоже было не то, что айс) такая бюджетненькая..

на Callisto Protocol зачетная скидка) ну какая игра такая и скидка)

на The Quarry отличная скидка) в принципе и до этого были хорошие...

3
lucsses

В списке новостей картинка с названием "Страхи в Steam" странно выглядит.🤣 Трах какой то!

1
Вонави Иванов
0
TIMetal

Трахно подумать что там за игры)

2
Народный гейминг TIMetal

😂👍

-1
Асанбеков Кумар TIMetal

А ты не трахуй:)

0
Geeksquirrel

Половина игр что должна получить скидки их не получила.

Разочарование. Хорошо что я не планировал ничего покупать

0
Дамир Шаяхметов

их оставили на осеннюю распродажу чтобы хитрожопые россияне не купили)

-1
Geeksquirrel Дамир Шаяхметов

Да нет же. Это из-за различных тематических распродаж сработал бан скидок на месяц.

2
VovanVV1982

в коллекции 17 стикеров. распродажа 7 дней. остальные 10 похоже придётся за очки покупать.

-1
Ely Maze

Эх и как обычно на распродажу не хватает денег

может кто то подскажет игры с дропом вещей кроме кс2 и доты 2 и Team Fortress 2 чтоб можно было хотя бы рублей 30-50 получить?

-2
Tiktotayou124

А там разве дроп не рандомный(при установке игры?)

Я карточки обычно скупал с тех игр, что покупал (вообще все).

Обычно за 7-8 проданных карточек я получал сумму даже больше 50 рублей на ТП стима. Вот ещё форум (https://www.playground.ru/misc/forum/besplatnye_igry_v_kotoryh_mozhno_zarabotat-1282491).

Мб тебе поможет.

1
Ely Maze Tiktotayou124

так что бы фармить карточки надо игру устанавливать а у меня не очень хороший интернет чтоб установить игру под 20-40 гб

0
Tiktotayou124 Ely Maze

Я дополнил ответ.

0
Ely Maze Tiktotayou124

увы там предлагают больше шутеры а после проведенных 200 часов в кс я больше не могу смотреть на шутеры

1
Tiktotayou124 Ely Maze

+ есть ещё один способ, но он более дорогой и требует пополнения баланса извне.

Покупка прайма в КС 2.

Покупаешь прайм и тебе выпадают скины,кейсы,ножи,ключи,перчатки еженедельно.

Всё накопленное естественно - можно сбагрить на ТП и того, бесконечный фарм предметов.

0
Understanding the Truth

💩

-8