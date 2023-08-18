Женщина-каннибал присоединилась к охоте на игроков Sons of the Forest с выходом девятого крупного обновления

Sons of the Forest, продолжение популярного экшена о выживании The Forest, получила патч под номером 9, который вводит ряд новых возможностей и улучшений.
- В игру добавлены ловушки, предупреждающие игроков о приближающихся врагах с помощью радиосигнала.
- Игроки могут взрывать врагов, разрывая их на части.
- В финальные этапы игры добавлено жуткое существо, которое преследует нас на поздних этапах игры.
- Появился новый тип каннибалов в виде крупной женщины.
- Игроки могут регулировать скорость перемещения камеры в инвентаре.
- Улучшены многие элементы геймплея, в том числе и интерфейс. Например, при создании нового предмета можно быстро сделать это несколько раз, а не просматривать каждый раз книгу ремесел.
- Авторы также улучшили оптимизацию движка.
- Также было исправлено множество технических ошибок.
С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, что Sons of the Forest дебютировала в раннем доступе в феврале этого года. Игра доступна исключительно на ПК. Sons of the Forest была тепло принята. В сервисе Steam 83% всех рецензий хвалят игру, что можно расценить как "очень положительный" прием проекта.
а оптимизация когда будет
А зачем?
Якобы пару слов есть про нее...
Урааа...кому эта игра нужнааа?
Мне хватило минут 10 на релизе, чтобы забить глухонемого камнем и ливнуть из этого ада.