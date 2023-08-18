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Sons of the Forest 23.02.2023
8.3 822 оценки

Женщина-каннибал присоединилась к охоте на игроков Sons of the Forest с выходом девятого крупного обновления

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butcher69
Новости

Sons of the Forest, продолжение популярного экшена о выживании The Forest, получила патч под номером 9, который вводит ряд новых возможностей и улучшений.

  • В игру добавлены ловушки, предупреждающие игроков о приближающихся врагах с помощью радиосигнала.
  • Игроки могут взрывать врагов, разрывая их на части.
  • В финальные этапы игры добавлено жуткое существо, которое преследует нас на поздних этапах игры.
  • Появился новый тип каннибалов в виде крупной женщины.
  • Игроки могут регулировать скорость перемещения камеры в инвентаре.
  • Улучшены многие элементы геймплея, в том числе и интерфейс. Например, при создании нового предмета можно быстро сделать это несколько раз, а не просматривать каждый раз книгу ремесел.
  • Авторы также улучшили оптимизацию движка.
  • Также было исправлено множество технических ошибок.

С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что Sons of the Forest дебютировала в раннем доступе в феврале этого года. Игра доступна исключительно на ПК. Sons of the Forest была тепло принята. В сервисе Steam 83% всех рецензий хвалят игру, что можно расценить как "очень положительный" прием проекта.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
eugene6969

а оптимизация когда будет

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martin32

А зачем?

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Big and Fat

Якобы пару слов есть про нее...

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Madfury

Урааа...кому эта игра нужнааа?
Мне хватило минут 10 на релизе, чтобы забить глухонемого камнем и ливнуть из этого ада.

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