Женщина-каннибал присоединилась к охоте на игроков Sons of the Forest с выходом девятого крупного обновления ©

Sons of the Forest, продолжение популярного экшена о выживании The Forest, получила патч под номером 9, который вводит ряд новых возможностей и улучшений.

В игру добавлены ловушки, предупреждающие игроков о приближающихся врагах с помощью радиосигнала.

Игроки могут взрывать врагов, разрывая их на части.

В финальные этапы игры добавлено жуткое существо, которое преследует нас на поздних этапах игры.

Появился новый тип каннибалов в виде крупной женщины.

Игроки могут регулировать скорость перемещения камеры в инвентаре.

Улучшены многие элементы геймплея, в том числе и интерфейс. Например, при создании нового предмета можно быстро сделать это несколько раз, а не просматривать каждый раз книгу ремесел.

Авторы также улучшили оптимизацию движка.

Также было исправлено множество технических ошибок.

С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что Sons of the Forest дебютировала в раннем доступе в феврале этого года. Игра доступна исключительно на ПК. Sons of the Forest была тепло принята. В сервисе Steam 83% всех рецензий хвалят игру, что можно расценить как "очень положительный" прием проекта.