Представлена фигурка Таки из Soulcalibur VI ©

Компания Storm Collectibles представила новую экшин фигурку персонажа Таки из Soulcalibur VI в масштабе 1/12. В комплект фигурки Таки помимо сменных рук войдут две модели головы, меч и маска.

Стоимость фигурки Таки составит $90. В продаже фигурка появится в третьем квартале этого года. Предзаказы в США через Big Bad Toy Store должны открыться в ближайшее время.

Таки - охотница на демонов, куноичи и величайший воин клана ниндзя Фу-Ма, которая странствует по миру, стремясь уничтожить могущественные мечи, известные как Soul Edge. Она не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить тех, кто связан с проклятым мечом, будь то добро или зло, что делает ее нейтральным персонажем с преимущественно благородными, но небезупречными намерениями.