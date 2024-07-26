Авторы Soulframe ответили на критику боевой системы и пообещали ее улучшить

Digital Extremes, известная по шутеру Warframe, ответила на критику геймеров своей новой игры Soulframe. В конце июля 2024-го компания представила геймплейный трейлер фэнтезийного ММО-экшена, однако пользователи отметили в нем «сырую» боевую систему и анимации.

В ответ на критику Digital Extremes удалила геймплейный ролик из-за «визуальных багов» и опубликовала новое видео. Разработчики также добавили, что игровой процесс был записан в пре-альфе Soulframe, поэтому в дальнейших версиях боевая система и анимации будут улучшены.

Soulframe анонсировали в 2022 году, ее будут распространять по условно-бесплатной модели. Дата выхода ММО-экшена пока неизвестна, но разработчики планируют провести открытое бета-тестирование уже осенью 2024 года.

При создании Soulframe авторы вдохновлялись работами анимационной студии Ghibli, одной из них стала «Принцесса Мононоке» режиссера Хаяо Миядзаки. События игры разворачиваются в «фэнтезийном отражении» вселенной Warframe.