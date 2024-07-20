Отличная новость: в Soulframe появятся настраиваемые мамы

Сегодня на мероприятии для фанатов TennoCon 2024 компания Digital Extremes представила нам новый взгляд на Soulframe, предстоящую средневековую фэнтезийную «сестринскую игру» Warframe. Как и Warframe, это «экшен-RPG, MMO-lite», бесплатная игра, хотя и с более медленным, более обдуманным темпом боя с применением рукопашного боя по сравнению с космической акробатикой ниндзя в Warframe. А еще в ней можно сделать маму.

На предварительном пресс-просмотре демо-версии TennoCon этого года DE показала вводную часть начального сюжетного квеста игры, в ходе которого вы создаете своего персонажа. Сценка сопровождается полетом птицы под дождем над ночным фэнтезийным сражением, где армия осаждает замок с помощью катапульт и боевой магии. Рассказчик повествует о битве в скальдических стихах, а когда птица влетает в окно замка и показывает женщину с младенцем на руках, игра вступает в первую фазу кастомизации персонажа: мамкрафтинг.

Похоже, что в Soulframe вы будете определять внешность своего персонажа, выбирая, как выглядели ваши родители. В сегодняшней демонстрации на TennoCon мы видим только часть, связанную с мамой: по мере того как вы выбираете ее черты, поэзия рассказчика реагирует на ваш выбор, подбирая подходящие метафоры для ее волос и цвета глаз. Теоретически, эти решения повлияют на то, как в итоге будет выглядеть ваш персонаж, но мы не видим всего процесса. Как только ваша мама заперта, она передает ребенка - вас, предположительно, - служанке, чтобы та унесла его с места битвы.