Отличная новость: в Soulframe появятся настраиваемые мамы

Сегодня на мероприятии для фанатов TennoCon 2024 компания Digital Extremes представила нам новый взгляд на Soulframe, предстоящую средневековую фэнтезийную «сестринскую игру» Warframe. Как и Warframe, это «экшен-RPG, MMO-lite», бесплатная игра, хотя и с более медленным, более обдуманным темпом боя с применением рукопашного боя по сравнению с космической акробатикой ниндзя в Warframe. А еще в ней можно сделать маму.
На предварительном пресс-просмотре демо-версии TennoCon этого года DE показала вводную часть начального сюжетного квеста игры, в ходе которого вы создаете своего персонажа. Сценка сопровождается полетом птицы под дождем над ночным фэнтезийным сражением, где армия осаждает замок с помощью катапульт и боевой магии. Рассказчик повествует о битве в скальдических стихах, а когда птица влетает в окно замка и показывает женщину с младенцем на руках, игра вступает в первую фазу кастомизации персонажа: мамкрафтинг.
Похоже, что в Soulframe вы будете определять внешность своего персонажа, выбирая, как выглядели ваши родители. В сегодняшней демонстрации на TennoCon мы видим только часть, связанную с мамой: по мере того как вы выбираете ее черты, поэзия рассказчика реагирует на ваш выбор, подбирая подходящие метафоры для ее волос и цвета глаз. Теоретически, эти решения повлияют на то, как в итоге будет выглядеть ваш персонаж, но мы не видим всего процесса. Как только ваша мама заперта, она передает ребенка - вас, предположительно, - служанке, чтобы та унесла его с места битвы.
Прочитал тему - не понял почему столько дизлайков у темы, которая никого не оскорбляет, никому не делает хуже и даже никак не связана с повесткой лбгтшной фигни.
Прочитал коменты - так же не понял , почему народ так негативно отнёсся к обычной теме.
А потом вспомнил в каком мире живём и всё стало понятно....мда...
потому что глянули геймплей где игра оказалась кривым калом, любая новость априори теперь негативной будет
Криповато как-то 😟
M I L F
ты бы хоть прочитал для начала значение слова 🤣
а папку и его орган настраивать во второй части можно будет, да?
в третьей сам процесс осеменения..?
куда катятся игры...
В четвертом фоллыче тот же принцип был. Ток мы за сына ГГ героя не играли.