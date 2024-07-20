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Soulframe TBA
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.5 49 оценок

Отличная новость: в Soulframe появятся настраиваемые мамы

GameFoxNews
Новости

Сегодня на мероприятии для фанатов TennoCon 2024 компания Digital Extremes представила нам новый взгляд на Soulframe, предстоящую средневековую фэнтезийную «сестринскую игру» Warframe. Как и Warframe, это «экшен-RPG, MMO-lite», бесплатная игра, хотя и с более медленным, более обдуманным темпом боя с применением рукопашного боя по сравнению с космической акробатикой ниндзя в Warframe. А еще в ней можно сделать маму.

На предварительном пресс-просмотре демо-версии TennoCon этого года DE показала вводную часть начального сюжетного квеста игры, в ходе которого вы создаете своего персонажа. Сценка сопровождается полетом птицы под дождем над ночным фэнтезийным сражением, где армия осаждает замок с помощью катапульт и боевой магии. Рассказчик повествует о битве в скальдических стихах, а когда птица влетает в окно замка и показывает женщину с младенцем на руках, игра вступает в первую фазу кастомизации персонажа: мамкрафтинг.

Похоже, что в Soulframe вы будете определять внешность своего персонажа, выбирая, как выглядели ваши родители. В сегодняшней демонстрации на TennoCon мы видим только часть, связанную с мамой: по мере того как вы выбираете ее черты, поэзия рассказчика реагирует на ваш выбор, подбирая подходящие метафоры для ее волос и цвета глаз. Теоретически, эти решения повлияют на то, как в итоге будет выглядеть ваш персонаж, но мы не видим всего процесса. Как только ваша мама заперта, она передает ребенка - вас, предположительно, - служанке, чтобы та унесла его с места битвы.

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-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Adam55

Прочитал тему - не понял почему столько дизлайков у темы, которая никого не оскорбляет, никому не делает хуже и даже никак не связана с повесткой лбгтшной фигни.

Прочитал коменты - так же не понял , почему народ так негативно отнёсся к обычной теме.

А потом вспомнил в каком мире живём и всё стало понятно....мда...

2
Tommy.

потому что глянули геймплей где игра оказалась кривым калом, любая новость априори теперь негативной будет

0
Ой извините

Криповато как-то 😟

0
Real Slim Shady

M I L F

-7
J Jonah Jameson

ты бы хоть прочитал для начала значение слова 🤣

-4
Димка2010

а папку и его орган настраивать во второй части можно будет, да?

в третьей сам процесс осеменения..?

куда катятся игры...

-12
jaller0461

В четвертом фоллыче тот же принцип был. Ток мы за сына ГГ героя не играли.

0