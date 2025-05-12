Создатели Warframe показали геймплейный трейлер Soulframe

На PAX East 2025 студия Digital Extremes представила свежий взгляд на Soulframe — их следующей амбициозной онлайн-RPG. В рамках шестиминутного сегмента разработчики поделились подробностями о следующем билде пре-альфы под названием Preludes 10.
Главным нововведением стали 13 мистических мотыльков, разбросанных по игровому миру. Игроки смогут собирать их и усиливать оружие элементальными свойствами. Также был показан могучий босс из новой фракции, хотя авторы уточнили, что пока он собран из временных активов.
Трейлер завершил презентацию, показав также дружелюбное взаимодействие с лесными существами. Больше информации ожидается на TennoCon в июле.
Играется довольно бодренько кстати, но не так кинематографично, как в трейлере конечно. // Антон Астратов
мне очень нравится варфрейм но вот этот соулфрейм вообще не зашел
Варф уже к своему технологическому тупику подошел, DE жизненно необходимо пересесть на новую донатную дрочильню ибо конкуренты не дремлют =) К тому же, это тот же дубовый геймплей Дувири, ток слегка облагороженный.
в томто и дело что соуфрейм больше похож на поделку от одного китайца чем на преемника врфрейма))
Может они просто бабло Тенсента осваивают =) Варф буквально в прыжке(за пару месяцев) переобулся от продвижения разного сорта квадрокоптеров =) на сиськожопный контент. Так что может так сложится, что они просто тянут время пока проект сам собой не схлопнется.