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Soulframe 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
7.1 74 оценки

Создатели Warframe показали геймплейный трейлер Soulframe

butcher69 butcher69

На PAX East 2025 студия Digital Extremes представила свежий взгляд на Soulframe — их следующей амбициозной онлайн-RPG. В рамках шестиминутного сегмента разработчики поделились подробностями о следующем билде пре-альфы под названием Preludes 10.

Главным нововведением стали 13 мистических мотыльков, разбросанных по игровому миру. Игроки смогут собирать их и усиливать оружие элементальными свойствами. Также был показан могучий босс из новой фракции, хотя авторы уточнили, что пока он собран из временных активов.

Трейлер завершил презентацию, показав также дружелюбное взаимодействие с лесными существами. Больше информации ожидается на TennoCon в июле.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Играется довольно бодренько кстати, но не так кинематографично, как в трейлере конечно. // Антон Астратов

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KPAHbl4

мне очень нравится варфрейм но вот этот соулфрейм вообще не зашел

Astrallines

Варф уже к своему технологическому тупику подошел, DE жизненно необходимо пересесть на новую донатную дрочильню ибо конкуренты не дремлют =) К тому же, это тот же дубовый геймплей Дувири, ток слегка облагороженный.

KPAHbl4 Astrallines

в томто и дело что соуфрейм больше похож на поделку от одного китайца чем на преемника врфрейма))

Astrallines KPAHbl4

Может они просто бабло Тенсента осваивают =) Варф буквально в прыжке(за пару месяцев) переобулся от продвижения разного сорта квадрокоптеров =) на сиськожопный контент. Так что может так сложится, что они просто тянут время пока проект сам собой не схлопнется.