Создатели Warframe показали геймплейный трейлер Soulframe

На PAX East 2025 студия Digital Extremes представила свежий взгляд на Soulframe — их следующей амбициозной онлайн-RPG. В рамках шестиминутного сегмента разработчики поделились подробностями о следующем билде пре-альфы под названием Preludes 10.

Главным нововведением стали 13 мистических мотыльков, разбросанных по игровому миру. Игроки смогут собирать их и усиливать оружие элементальными свойствами. Также был показан могучий босс из новой фракции, хотя авторы уточнили, что пока он собран из временных активов.

Трейлер завершил презентацию, показав также дружелюбное взаимодействие с лесными существами. Больше информации ожидается на TennoCon в июле.