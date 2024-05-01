Для выживача Soulmask стартовало ограниченное по времени глобальное игровое тестирование на ПК

Представьте себе первобытный мир, полный тайн и опасностей, где каждый день — это борьба за выживание. Именно в этот суровый и загадочный край вам предстоит отправиться.

Под вашим управлением оказывается обладатель таинственной маски, которая наделяет своего владельца особыми способностями. Но даже с её помощью путь к вершине будет долгим и тернистым. Начав с нуля, вам предстоит исследовать дикие земли, раскрывать секреты древних цивилизаций и постепенно укреплять свои позиции в этом непростом мире.

Каждый ваш шаг будет иметь значение. Вы будете строить укрытия, охотиться на диких зверей, собирать ресурсы и создавать предметы, необходимые для выживания. Впрочем, самостоятельно справиться с этой задачей будет довольно трудно — вам понадобятся соратники. Вербуйте соплеменников, объединяйтесь в кланы и вместе преодолевайте трудности, что встанут на вашем пути.

Стоит отметить, что в мире Soulmask вас ждёт не только борьба за выживание, но и множество тайн, которые предстоит раскрыть. Повсюду вы будете натыкаться на руины древних цивилизаций — величественные и внушительные, они хранят в себе отголоски давно минувших эпох. Кто жил здесь до вас? Какие трагедии и триумфы видели эти стены? Каждый камень, каждый артефакт — это ключ к пониманию истории этого загадочного мира.

В этом путешествии вы будете не одиноки. По мере того, как ваше племя будет расти и крепнуть, к вам будут присоединяться верные соплеменники — настоящая семья, готовая разделить с вами все трудности и радости. Вместе вы будете строить свой быт, охотиться, собирать ресурсы и защищать свои земли от врагов.

Управлять растущим племенем — задача не из лёгких, но в Soulmask вам на помощь придёт продвинутый искусственный интеллект. Он позволит вам с лёгкостью распределять задачи между соплеменниками, будь то земледелие, ремесло или патрулирование границ. Вы сможете сосредоточиться на глобальных вопросах, не отвлекаясь на повседневную рутину — как и подобает настоящему вождю.

И конечно же вам предстоит не только выживать и исследовать, но и сражаться за своё место под солнцем. Вам на выбор доступно 8 различных видов оружия, каждый из которых обладает своими особенностями и преимуществами. От тяжёлых и мощных двуручных мечей до быстрых и смертоносных парных клинков — арсенал Soulmask удовлетворит вкусы самых искушённых воинов. А с 58 уникальными боевыми навыками вы сможете создать свой неповторимый стиль боя, идеально подходящий под ваш характер и тактику.