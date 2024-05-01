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Soulmask 2-й квартал 2024 г.
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.9 16 оценок

Для выживача Soulmask стартовало ограниченное по времени глобальное игровое тестирование на ПК

monk70
Новости

Сегодня Soulmask запускает масштабный глобальный игровой тест, который пройдет с 1 по 10 мая в Steam.

На этот раз племенной контроль улучшает свои функции управления в игре, и теперь игроки могут лучше ощутить особенности симуляции племени. Соплеменники теперь станут более оживленными и умными, будут жаловаться на еду, танцевать в одиночестве в свободное время и проявлять множество других признаков жизни. Кроме того, команда усердно работала над реализацией запрошенных сообществом оптимизаций боя и пользовательского интерфейса.

Игроки также столкнутся лицом к лицу с новым грозным существом уровня тирана, представленным в сегодняшней версии, анакондой, которая предложит игрокам воспользоваться преимуществами новых навыков владения оружием и поддержкой контроллера.

Все игроки, принявшие участие в тесте, получат эксклюзивный ограниченный внешний вид маски, который можно обменять в версии игры в раннем доступе. Все, что им нужно сделать, это запустить официальный PvE-сервер, и они автоматически получат внешний вид. Если игроки попробуют одиночную или кооперативную версию, им нужно будет выбрать опцию пробной версии в интерфейсе объявления и вручную заполнить Steam ID, чтобы получить внешний вид маски.

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