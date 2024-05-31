Игра на выживание в открытом мире Soulmask вышла в раннем доступе Steam

Soulmask, долгожданная эпическая игра о выживании в открытом мире, которая покорила аудиторию, заняв 3-е место на фестивале Steam Next Fest в феврале, вышла в раннем доступе Steam после исключительно положительных отзывов сообщества во время открытого бета-тестирования.
Основываясь на богатом опыте, предоставленном во время открытого бета-тестирования, ранний доступ Soulmask включает в себя широкий спектр нового контента и улучшений:
- Потрясающие 500 часов игрового процесса: погрузитесь в мир Soulmask с обширным игровым временем, которое обещает бесконечные исследования и приключения.
- Десять фирменных масок: откройте для себя уникальные способности каждой маски, добавляя уровни стратегии и настройки к вашей тактике выживания.
- Семь обширных регионов: исследуйте колоссальную территорию площадью 64 квадратных километра, охватывающую семь различных биомов, включая тропический лес, холмы, болота, плато, пустоши, вулканы и снежные горы.
- Шесть грозных боссов: бросьте вызов шести грозным боссам, включая пять могущественных боссов пирамид и одного таинственного босса, вдохновленного научной фантастикой.
- Восемь различных классов оружия: освойте 75 уникальных боевых навыков с использованием разнообразного оружия, такого как копья, луки, молоты, клинки, щиты, перчатки, большие мечи и парные клинки.
- Пять особых ездовых животных для приручения: улучшите свое путешествие, приручив и оседлав этих уникальных существ.
- Почти 400 древних реликвий: раскройте скрытые секреты и артефакты, чтобы обогатить свое приключение.
- Динамичные соплеменники: вступайте в схватку с соплеменниками, которые обладают почти 300 уникальными талантами, играя важную роль в динамической экосистеме игры.
- 300 строительных компонентов: постройте и настройте уютный дом с помощью широкого спектра строительных элементов.
- Новый режим частного сервера: наслаждайтесь более персонализированным игровым процессом с более чем 100 функциями настройки, доступными в автономном и сетевом режимах.
- Улучшенные действия персонажей и звуковые эффекты: ощутите более плавные действия персонажей и более захватывающие звуковые эффекты, добавляющие глубины вашему игровому процессу.
Soulmask выходит в раннем доступе с более чем 400 000 списков желаний, что делает ее одной из самых ожидаемых игр 2024 года. В ходе разработки в игру будут вводиться новые функции и настройки, включая новые маски, карты, новые скины и систему внешнего вида, а также оптимизацию для племени и функций строительства.
«Многие игроки интересуются различиями между версией раннего доступа и полной версией. Для нашего выпуска раннего доступа мы направляем все наши усилия на совершенствование Soulmask, чтобы обеспечить как качество, так и количество. Эта версия обеспечит насыщенный и захватывающий игровой опыт. По мере приближения к полному релизу мы будем активно учитывать ваши отзывы и выпускать различные бесплатные обновления, включая новые скины масок и строительные компоненты. Запуск нашей версии раннего доступа — это только начало для Soulmask, и мы надеемся, что вы полюбите ее так же, как и мы», — сказал ZIMA, главный продюсер Soulmask.