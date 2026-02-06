Souper Game уже в Steam!

Товарищи, мы все этого ждали! И вот, наконец, игра про любовь волшебного Супа и горячей Эльфийки вышла!
Играйте за волшебный Суп, соблазните прекрасную эльфийку и защитите её от приставучего Тролля. Эротический кликер с забавным сюжетом, разнообразными механиками, боссами и пикантными сценами!
Что вас ждет:
- Профессиональная озвучка на двух языках (AniLibria / NikiStudio)
- Три сюжетные ветки, две концовки и секретная линия.
- Пикантные взаимодействия с Сильви в виде мини-игр как во время геймплея, так и в сюжете.
- Множество ингредиентов: магические, редкие и с неожиданными эффектами.
- Разнообразные враги и опасные боссы с уникальными механиками и различными типами атак.
- Изучайте интерактивный мир, кликайте и находите неожиданные сюрпризы!
Всё ребят, на базе. Открывайте шампанское, одну копию уже продали)
Спасибо! Надеюсь, что игра Вам понравится! *3*
Ну-у-у, одна копия это уже показатель! Куда с баблом-то?)
Успехов Вам ребят )
Спасибо! :)
За ту цену что просят за игру можно купить коробку конфет и соседку эльфиить всю ночь
Хорошие у тебя соседки...
сиськи и письку этой девочки в игре можно посмотреть без цензуры?
Сиськи - да, письку - нет :) У нас эротическая игра, но горяченький контент будет ;)
а она хоть будет в трусиках красивых сексуальных?
будет:)
Вдарить по борщам.
Ну всё, занятие на вечер найдено, опять доставать...
Увидел эту новость и купил сразу, посмотрим 😁 // Михаил Шишков
Торрент есть уже?
А там есть ветка сюжета, где всё же она не сможет перебороть тролля?
Сюжет не меняется от прохождения, меняется лишь концовка.
А чё, пегач нынче эроге продвигает?
С подключением. Тут уже лет 10 постят новости про порнуху которые еще и на главную залетают.