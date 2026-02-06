ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Souper Game 06.02.2026
Адвенчура, Квест, Инди
5.9 110 оценок

Souper Game уже в Steam!

SinBeansStudio SinBeansStudio Официальный аккаунт

Товарищи, мы все этого ждали! И вот, наконец, игра про любовь волшебного Супа и горячей Эльфийки вышла!

ИГРАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Играйте за волшебный Суп, соблазните прекрасную эльфийку и защитите её от приставучего Тролля. Эротический кликер с забавным сюжетом, разнообразными механиками, боссами и пикантными сценами!

Что вас ждет:

  • Профессиональная озвучка на двух языках (AniLibria / NikiStudio)
  • Три сюжетные ветки, две концовки и секретная линия.
  • Пикантные взаимодействия с Сильви в виде мини-игр как во время геймплея, так и в сюжете.
  • Множество ингредиентов: магические, редкие и с неожиданными эффектами.
  • Разнообразные враги и опасные боссы с уникальными механиками и различными типами атак.
  • Изучайте интерактивный мир, кликайте и находите неожиданные сюрпризы!
42
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Hall_1920

Всё ребят, на базе. Открывайте шампанское, одну копию уже продали)

16
SinBeansStudio

Спасибо! Надеюсь, что игра Вам понравится! *3*

11
PhantomTahm SinBeansStudio

Ну-у-у, одна копия это уже показатель! Куда с баблом-то?)

SexualHarassmentPanda

Успехов Вам ребят )

12
SinBeansStudio

Спасибо! :)

11
agula98

За ту цену что просят за игру можно купить коробку конфет и соседку эльфиить всю ночь

10
Brigbyman1992

Хорошие у тебя соседки...

5
dmbarar

сиськи и письку этой девочки в игре можно посмотреть без цензуры?

8
SinBeansStudio

Сиськи - да, письку - нет :) У нас эротическая игра, но горяченький контент будет ;)

9
dmbarar SinBeansStudio

а она хоть будет в трусиках красивых сексуальных?

5
SinBeansStudio dmbarar

будет:)

7
FairUlu

Вдарить по борщам.

6
dezmand07

Ну всё, занятие на вечер найдено, опять доставать...

5
Пользователь ВКонтакте

Увидел эту новость и купил сразу, посмотрим 😁 // Михаил Шишков

5
Scorpion_GamePlay

Торрент есть уже?

4
trueseva

А там есть ветка сюжета, где всё же она не сможет перебороть тролля?

2
SinBeansStudio

Сюжет не меняется от прохождения, меняется лишь концовка.

7
Саня Цукино Усаги

А чё, пегач нынче эроге продвигает?

2
jackquicksilver

С подключением. Тут уже лет 10 постят новости про порнуху которые еще и на главную залетают.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ