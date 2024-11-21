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Souper Game 2025 г.
Адвенчура, Квест, Инди
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Великий суп наварили: вышла демоверсия российского квеста Souper Game

Simple Jack
Новости

Независимая студия SinBeans Studio выпустила пробную версию Souper Game — классического двухмерного приключения в жанре point-n-click с юмористическим сюжетом. Скачать демо и добавить игру в список желаемого можно здесь. Релиз запланирован на 2025 год.

Главный герой — буквально суп. Эльфийка Сильви, живущая в квартире, очень похожей на типовую в российской «хрущёвке», варит этот суп, чтобы накормить ненасытного тролля. Задача игрока, выступая в роли этого разумного магического борща, помочь хозяйке приготовить самое вкусное блюдо. А заодно спасти её от зеленокожего грубияна.

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Разработчики предупреждают: игра может содержать контент, не подходящий для всех возрастов или для просмотра на работе.

Для достижения цели необходимо искать в доме и добавлять в кастрюлю редкие ингредиенты. Защищать блюдо от насекомых и прочих вредителей, включая опасных боссов. Изучать окружение на предмет секретов. Прокачивая свой суп, игрок сможет пройти три сюжетные ветки.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Talendor3

в конце суп войдет в эльфийку?)

3
AT_Sagor

Суп — высшая форма разума!

1
Комментарий удален
Badghost

Это не деградация, это отрицательный рост))))

-7
-zotik-

по-моему они никуда не исчезали, просто мы их замечали как жанр

3
ViciousZeshan

ладно хоть не тролль в качестве гг

0