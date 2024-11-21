Великий суп наварили: вышла демоверсия российского квеста Souper Game

Независимая студия SinBeans Studio выпустила пробную версию Souper Game — классического двухмерного приключения в жанре point-n-click с юмористическим сюжетом. Скачать демо и добавить игру в список желаемого можно здесь. Релиз запланирован на 2025 год.

Главный герой — буквально суп. Эльфийка Сильви, живущая в квартире, очень похожей на типовую в российской «хрущёвке», варит этот суп, чтобы накормить ненасытного тролля. Задача игрока, выступая в роли этого разумного магического борща, помочь хозяйке приготовить самое вкусное блюдо. А заодно спасти её от зеленокожего грубияна.

Разработчики предупреждают: игра может содержать контент, не подходящий для всех возрастов или для просмотра на работе.

Для достижения цели необходимо искать в доме и добавлять в кастрюлю редкие ингредиенты. Защищать блюдо от насекомых и прочих вредителей, включая опасных боссов. Изучать окружение на предмет секретов. Прокачивая свой суп, игрок сможет пройти три сюжетные ветки.