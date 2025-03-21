Xbox показала свежий геймплей мистического приключения South of Midnight

Microsoft продолжает активно продвигать новые эксклюзивы для Xbox, представив геймплей South of Midnight — новой игры от Compulsion Games.
Во время Future Games Show разработчики продемонстрировали основные механики и визуальный стиль. Дизайнеры рассказали, что художественная часть вдохновлена анимацией stop-motion, что придает игре уникальный облик.
South of Midnight — это приключенческая игра, основанная на фольклоре южных штатов США. Главная героиня, Хейзел, исследует мистический мир и сражается с потусторонними существами, раскрывая тайны своего прошлого.
Геймплей сочетает исследование, сражения и глубокую историю, затрагивающую темы судьбы и наследия. Compulsion Games обещает атмосферный и захватывающий мир, погружающий в мифологию американского Юга.
Рисовка прикольная, видно что вдохновлялись мультом "Человек-паук: Через вселенные" , сам антураж приятный . Но при этом дизайн уровней выглядит ущербно, тем более места для зацепов , сам геймплей заезженный и скучный ну и конечно же чёрная бой баба .
А кто должен быть в игре про чёрный штат ?
выглядит круто, вайб луизианы топ
Ремейк обливиона покажите!
Напоминает Банишерс, только более корявый и уродливый. Залоченные на 20 fps катсцены - кринж, конечно.