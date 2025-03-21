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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.8 57 оценок

Xbox показала свежий геймплей мистического приключения South of Midnight

butcher69 butcher69

Microsoft продолжает активно продвигать новые эксклюзивы для Xbox, представив геймплей South of Midnight — новой игры от Compulsion Games.

Во время Future Games Show разработчики продемонстрировали основные механики и визуальный стиль. Дизайнеры рассказали, что художественная часть вдохновлена анимацией stop-motion, что придает игре уникальный облик.

South of Midnight — это приключенческая игра, основанная на фольклоре южных штатов США. Главная героиня, Хейзел, исследует мистический мир и сражается с потусторонними существами, раскрывая тайны своего прошлого.

Геймплей сочетает исследование, сражения и глубокую историю, затрагивающую темы судьбы и наследия. Compulsion Games обещает атмосферный и захватывающий мир, погружающий в мифологию американского Юга.

-5
5
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JackBV

Рисовка прикольная, видно что вдохновлялись мультом "Человек-паук: Через вселенные" , сам антураж приятный . Но при этом дизайн уровней выглядит ущербно, тем более места для зацепов , сам геймплей заезженный и скучный ну и конечно же чёрная бой баба .

0
Unicorling

А кто должен быть в игре про чёрный штат ?

1
KossZog

выглядит круто, вайб луизианы топ

0
Избранный Иноса

Ремейк обливиона покажите!

-2
ГАЗ-М20

Напоминает Банишерс, только более корявый и уродливый. Залоченные на 20 fps катсцены - кринж, конечно.

-4