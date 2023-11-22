Представлен геймплейный трейлер кооперативной игры для четырех игроков South Park: Snow Day!

Издательство THQ Nordic и разработчик Вопрос выпустили первый геймплейный трейлер South Park: Snow Day!

Играйте за Новичка в Южном парке и присоединяйтесь к Картману, Стэну, Кайлу и Кенни в трехмерной славе, чтобы отпраздновать самый волшебный день в жизни любого маленького ребенка — снежный день.

Возьмите с собой до трех друзей в этой совместной игре для четырех игроков и пробейтесь через заснеженный город Южный Парк в поисках спасения мира и проведите день без школы.

South Park: Snow Day! выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в 2024 году