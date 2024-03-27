на главную
об игре
South Park: Snow Day! 26.03.2024
Экшен, Адвенчура, Юмор, Кооператив
6.1 33 оценки

Разработчиков South Park: Snow Day! обвинили в мошенничестве

Simple Jack
Новости

Пользователи Reddit раскритиковали South Park: Snow Day! — кооперативный рогалик по комедийному мультсериалу «Южный Парк». Его качество оказалось настолько низким, что геймеры обвинили разработчиков в мошенничестве.

Новинка не оправдала ожиданий многих фанатов франшизы: большинство пожаловалось на повторяющиеся скучные миссии, предсказуемый сюжет, утомительный геймплей, ужасный юмор, переход к 3D-графике и баги. Некоторые решили, что Snow Day! создали впопыхах только для того, чтобы просто наживиться на поклонниках мультсериала. Несколько геймеров заявили, что их просто обманули, так как за $30 (2,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС) они получили ужасную низкобюджетную игру с микротранзакциями.

Список DLC для South Park: Snow Day!

«Когда я увидел описание [South Park: Snow Day!], я сразу понял, что эту игру делают только ради того, чтобы загрести деньги... <...> Похоже, я был прав», — werpu.
«Мне было достаточно посмотреть трейлер, чтобы прийти к такому же выводу: [Snow Day!] выглядит чертовски скучно, а играть в нее явно неинтересно. Похоже, они [разработчики] не приложили никаких усилий для создания этой игры», — lewddogs.
«Это не игра по “Южному Парку”. Какая-то ужасная студия создала бредовый, дешевый кусок дерьма, а затем наняла маркетинговую компанию, чтобы попытаться продать его. Они просто приклеили к нему лейбл South Park, чтобы убедить фанатов купить его. Это так ужасно, я чувствую себя обманутым и ограбленным», — Apprehensive_Meat267.
«Это какая-то странная игра. У разработчиков [прим. ред. — студии Question] до этого было только два релиза, и они совсем не похожи на Snow Day!. Авторы уже продают сезонный пропуск за $25, и он, мягко говоря, такой себе. Косметические предметы, два оружия и один игровой режим. Может быть, оружия все же три, но пункт с кинжалами, которые выйдут в сентябре, звучит как набор скинов. Это выглядит как попытка создать игру-сервис по “Южному Парку”, не прилагая при этом особых усилий» — Paladynne.

South Park: Snow Day! вышла 26 марта 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Новинку раскритиковали журналисты — ее средний балл на Metacritic составляет только 61 из 100.

Источник  
11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Аристов--Черный
получили ужасную низкобюджетную игру с микротранзакциями.

И продолжите получать, пока продолжаете платить деньги за игры. Нынешняя индустрия не заслуживает мгновенной покупки игр. Дождался релиза, разных обзорчиков глянул, на потоках скачал(если есть возможность), опробовал и только потом можно задуматься о покупке.

12
jax baron

во во.

1
Гена Транквилизатор

Они в принципе не заслуживают покупки, пускай сначала спустятся до рядовых пользователей

0
FuelleFeodot

Не понимаю, в чём проблема была выпустить продолжение истории «The Fractured But Whole». Тем более что затравка для продолжения была.

9
РикоЧико

Видимо с Юбисофт контракт на две игры был. А дальше что-то не сложилось.

1
FuelleFeodot РикоЧико

Ну а после провала этой поделки, видимо, вовсе игр больше не будет. И первую часть, кстати, делали Obsidian, а не Юбики, сами Юбики лишь выступали издателем.

3
РикоЧико FuelleFeodot

Не важно кто подрядчиком первой части был. Не об этом речь.

-2
Kenn1y

Она кстати продолжение первой или со своей историей? Помню первую гонял, вроде прикольной была.

0
haradrim

по первом трейлеру было понятно, что игра будет калом!

6
Кей Овальд

Ну, сейчас яркий маркер дерьма, если для известной серии вместо нормальной игры делают копп. Особенно рогаликовый.

2
Mad_cloud

Мистер Хэнки сам сделал этот продукт .

2
Real Slim Shady

Всё равно лучше Stick of true у них не получится сделать.

1
retorter

Так The Stick of Truth Obsidian делали, а не они.

2