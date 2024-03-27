Разработчиков South Park: Snow Day! обвинили в мошенничестве

Пользователи Reddit раскритиковали South Park: Snow Day! — кооперативный рогалик по комедийному мультсериалу «Южный Парк». Его качество оказалось настолько низким, что геймеры обвинили разработчиков в мошенничестве.
Новинка не оправдала ожиданий многих фанатов франшизы: большинство пожаловалось на повторяющиеся скучные миссии, предсказуемый сюжет, утомительный геймплей, ужасный юмор, переход к 3D-графике и баги. Некоторые решили, что Snow Day! создали впопыхах только для того, чтобы просто наживиться на поклонниках мультсериала. Несколько геймеров заявили, что их просто обманули, так как за $30 (2,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС) они получили ужасную низкобюджетную игру с микротранзакциями.
Список DLC для South Park: Snow Day!
«Когда я увидел описание [South Park: Snow Day!], я сразу понял, что эту игру делают только ради того, чтобы загрести деньги... <...> Похоже, я был прав», — werpu.
«Мне было достаточно посмотреть трейлер, чтобы прийти к такому же выводу: [Snow Day!] выглядит чертовски скучно, а играть в нее явно неинтересно. Похоже, они [разработчики] не приложили никаких усилий для создания этой игры», — lewddogs.
«Это не игра по “Южному Парку”. Какая-то ужасная студия создала бредовый, дешевый кусок дерьма, а затем наняла маркетинговую компанию, чтобы попытаться продать его. Они просто приклеили к нему лейбл South Park, чтобы убедить фанатов купить его. Это так ужасно, я чувствую себя обманутым и ограбленным», — Apprehensive_Meat267.
«Это какая-то странная игра. У разработчиков [прим. ред. — студии Question] до этого было только два релиза, и они совсем не похожи на Snow Day!. Авторы уже продают сезонный пропуск за $25, и он, мягко говоря, такой себе. Косметические предметы, два оружия и один игровой режим. Может быть, оружия все же три, но пункт с кинжалами, которые выйдут в сентябре, звучит как набор скинов. Это выглядит как попытка создать игру-сервис по “Южному Парку”, не прилагая при этом особых усилий» — Paladynne.
South Park: Snow Day! вышла 26 марта 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Новинку раскритиковали журналисты — ее средний балл на Metacritic составляет только 61 из 100.
И продолжите получать, пока продолжаете платить деньги за игры. Нынешняя индустрия не заслуживает мгновенной покупки игр. Дождался релиза, разных обзорчиков глянул, на потоках скачал(если есть возможность), опробовал и только потом можно задуматься о покупке.
во во.
Они в принципе не заслуживают покупки, пускай сначала спустятся до рядовых пользователей
Не понимаю, в чём проблема была выпустить продолжение истории «The Fractured But Whole». Тем более что затравка для продолжения была.
Видимо с Юбисофт контракт на две игры был. А дальше что-то не сложилось.
Ну а после провала этой поделки, видимо, вовсе игр больше не будет. И первую часть, кстати, делали Obsidian, а не Юбики, сами Юбики лишь выступали издателем.
Не важно кто подрядчиком первой части был. Не об этом речь.
Она кстати продолжение первой или со своей историей? Помню первую гонял, вроде прикольной была.
по первом трейлеру было понятно, что игра будет калом!
Ну, сейчас яркий маркер дерьма, если для известной серии вместо нормальной игры делают копп. Особенно рогаликовый.
Мистер Хэнки сам сделал этот продукт .
Всё равно лучше Stick of true у них не получится сделать.
Так The Stick of Truth Obsidian делали, а не они.