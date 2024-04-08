wolsu team выпустила русификатор к игре Южный Парк: День снега!

Всем привет!) wolsu team выпустила русификатор для игры “Южный Парк: День снега!”. Этот релиз перевода сделал игру доступной для русскоязычных игроков, которые теперь могут насладиться увлекательным миром Южного Парка и захватывающим сюжетом игры.
Русификатор, выпущенный wolsu team, включает перевод текста, интерфейса, субтитров и частично текстур игры для начала. Это позволит игрокам полностью погрузиться в атмосферу Южного Парка, понять все тонкости сюжета и насладиться остроумными диалогами персонажей.
Перевод бесплатный и доступен каждому на странице тут.
Дело то неплохое, да вот только геймплей в игре на любителя. Сам попробовал и скажу так, что уж лучше бы делали игру в стиле предыдущих частей по геймплею.
День снега ? 🤣 Праздник снега какой то отмечается в этот день?))
Есть же идеальное словосочетание "Снежный день"