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South Park: Snow Day! 26.03.2024
Экшен, Адвенчура, Юмор, Кооператив
6 46 оценок

wolsu team выпустила русификатор к игре Южный Парк: День снега!

wolsu
Новости

Всем привет!) wolsu team выпустила русификатор для игры “Южный Парк: День снега!”. Этот релиз перевода сделал игру доступной для русскоязычных игроков, которые теперь могут насладиться увлекательным миром Южного Парка и захватывающим сюжетом игры.

Русификатор, выпущенный wolsu team, включает перевод текста, интерфейса, субтитров и частично текстур игры для начала. Это позволит игрокам полностью погрузиться в атмосферу Южного Парка, понять все тонкости сюжета и насладиться остроумными диалогами персонажей.

Перевод бесплатный и доступен каждому на странице тут.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Дело то неплохое, да вот только геймплей в игре на любителя. Сам попробовал и скажу так, что уж лучше бы делали игру в стиле предыдущих частей по геймплею.

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Мур Мур lamour

День снега ? 🤣 Праздник снега какой то отмечается в этот день?))
Есть же идеальное словосочетание "Снежный день"

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